Prvenstvo Srbije za starije juniore: Brat i sestra Mirkov osvojili medalje

Atletski klub Panonija vratio se Prvenstvu Srbije za starije juniore na Banjici sa dve osvojene medalje.

Naime, brat i sestra Valentina i Vladimir Mirkov, kao i Petar Sekulović nastupili su u disciplini sportskog hodanja na 3. 000m. Vladimir je nastupio kao favorit i trostruki državni rekorder u muškoj konkurenciji, a Valentina kao osvajačica medalja na svim takmičenjima.

Petar Sekulović je nažalost usled povrede morao na samom početku takmičenja da odustane od trke, ali ostaje nada da će se ubrzo opet pojaviti na stazi.

Od samog početka Vladimir je zauzeo vodeću poziciju dok je Valentina od starta bila na trećoj. Ova trka je prva trka u dvoranskim uslovima za Vladimira u ovoj godini a za Valentinu druga u zimskoj sezoni.

Vladimir je rezultatom 15:31 potvrdio status najboljeg juniora Srbije u ovoj disciplini dok je Valentina svoj lični rekord pomerila za 20 sekundi i on sada iznosi 17:55, osvojivši bronzano odličje.

– Sve ovo je priprema za trke na 5 i 10 km u Dudincima u Slovačkoj i potencijalni nastup na Balkanijadi u Izmiru u Turskoj. Svakako na kraju zimske sezone Mirkove očekuje i Prvenstvo Srbije za seniore gde će sebi i svom gradu doneti nove medalje

i time opravdati podršku koju godinama imaju od Sportskog saveza i grada Pančeva, – ističe trener Aleksandar Dragojević.

(Pančevac)