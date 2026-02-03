Prvenstvo Srbije za starije juniore: Brat i sestra Mirkov osvojili medalje
Atletski klub Panonija vratio se Prvenstvu Srbije za starije juniore na Banjici sa dve osvojene medalje.
Naime, brat i sestra Valentina i Vladimir Mirkov, kao i Petar Sekulović nastupili su u disciplini sportskog hodanja na 3. 000m. Vladimir je nastupio kao favorit i trostruki državni rekorder u muškoj konkurenciji, a Valentina kao osvajačica medalja na svim takmičenjima.
Od samog početka Vladimir je zauzeo vodeću poziciju dok je Valentina od starta bila na trećoj. Ova trka je prva trka u dvoranskim uslovima za Vladimira u ovoj godini a za Valentinu druga u zimskoj sezoni.
Vladimir je rezultatom 15:31 potvrdio status najboljeg juniora Srbije u ovoj disciplini dok je Valentina svoj lični rekord pomerila za 20 sekundi i on sada iznosi 17:55, osvojivši bronzano odličje.
– Sve ovo je priprema za trke na 5 i 10 km u Dudincima u Slovačkoj i potencijalni nastup na Balkanijadi u Izmiru u Turskoj. Svakako na kraju zimske sezone Mirkove očekuje i Prvenstvo Srbije za seniore gde će sebi i svom gradu doneti nove medalje
i time opravdati podršku koju godinama imaju od Sportskog saveza i grada Pančeva, – ističe trener Aleksandar Dragojević.
(Pančevac)