Nedeljni horoskop od 9. do 16. februara: Saturn u Ovnu donosi velike promene
U nedelji koja je pred nama Saturn ulazi u Ovna, gde je poslednji put boravio 1998. godine, tako da donosi velike promene za Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve. Nalazimo se u sezoni Vodolije, pa imamo potrebu da se oslobodimo svega što nas sputava.
Ovan
Posao – Naglašen znak Vodolije donosi vam potrebu za slobodom i drugačijim pristupom radu. Ulazak Saturna u vaš znak 14. februara donosi sveobuhvatne promene, tako da se pripremite za sudbinske okolnosti.
Ljubav – Privlače vas ljudi koji odskaču od uobičajenog standarda. Ako ste u vezi, važno je da partneru date više prostora. Slobodni Ovnovi mogu lako da uđu u tajnu vezu.
Zdravlje – Osetljivo.
Bik
Posao – Fokus je na karijeri i vašem ugledu u fimri. Moguća je napetost sa autoritetima, ali i prilika da pokažete originalnost. Merkur u Ribama vam donosi više prijateljske podrške na poslu.
Ljubav – Emocije su prisutne, ali ih držite pod kontrolom. Ipak, Venera u Ribama radi svoje, pa će vas emocije preplaviti, pa ćete se lako vezati za osobu do koje vam je stalo.
Zdravlje – Lošije.
Blizanci
Posao – Ova nedelja vam izuzetno prija. Ideje dolaze brzo, komunikacija je jaka, a planovi vezani za učenje, putovanja ili saradnju sa inostranstvom su naglašeni. Mogući su pregovori o novoj poslovnoj poziciji.
Ljubav – Venera u Ribama od 10. februara vam donosi flert na radnom mestu. Osoba koja deluje neobično će postati predmet vašeg razmišljanja. Novi planovi za putovanja, prenosi Informer.
Zdravlje – Dobro.
Rak
Posao – Vreme je za rešavanje finansija, dugova ili zajedničkih ulaganja. Moguće su nagle promene, ali i prilika da preuzmete veću kontrolu nad resursima. Saturnov ulazak u Ovna donosi potencijalnu promenu pozicije na poslu.
Ljubav – Emocije su intenzivne. Mnogi Rakovi će iza 10. februara planirati zajedničko putovanje. Promena ambijenta bi vam prijala.
Zdravlje – Dobro.
Lav
Posao – Partnerstva su u fokusu, pre svega poslovna, ali i ugovori. Kompromisi su ključni u ovom periodu, ako planirate da opstanete u firmi.
Ljubav – Odnosi prolaze kroz fazu promene. Ako ste u vezi, odnos se može da se produbi ili redefiniše. Slobodni Lavovi privlače jake, nekonvencionalne osobe.
Zdravlje – Slabije.
Devica
Posao – Imaćete puno obaveza na poslu, ali i priliku da unapredite rutinu. Tehnologija i organizacija vam mogu znatno olakšati posao. Saturnov izlazak iz Riba donosi vam oslobođenje od tereta na radnom mestu.
Ljubav – Ljubav se pokazuje kroz dela, a ne kroz reči. Mnoge Device imaće susret sa osobom koja se bavi nekim vidom umetnosti, ali bez jasnog cilja. To može da vam stvori emotivnu konfuziju.
Zdravlje – Slabije.
Vaga
Posao – Kreativnost i ideje dolaze do izražaja. Ovo je odlična nedelja za projekte koji traže originalnost ili rad sa ljudima različitih profila.
Ljubav – Venera ulazi u Ribe i donosi vam pojačan flert preko posla. Ipak, Saturnov ulazak u Ovna donosi veliki test za sve brakove i dugogodišnje odnose.
Zdravlje – Dobro.
Škorpija
Posao – Porodična ili privatna pitanja mogu snažno uticati na posao. Moguća je potreba za radom od kuće ili promenom poslovnog okruženja.
Ljubav – Emocije su jake, ali i promenljive. Od 10. februara situacija se menja u vašu korist u ljubavi. Moguć je ljubavni susret i izlazak na zabavu.
Zdravlje – Slabije.
Strelac
Posao – Komunikacija je ključna narednih dana. Sastanci, pregovori i kraća putovanja su naglašeni. Dobre vesti vam stižu kroz razgovor ili poruku.
Ljubav – Ulazak Merkura u Ribe donosi vam nejasan odnos sa osobom koja ne želi da vam pokaže svoje jasne namere. Sve će biti pod velom tajne.
Zdravlje – Dobro.
Jarac
Posao – Finansije su u fokusu. Merkur u Ribama donosi vam nove pregovore i priliku da potpišete važan dokument. Mogućnost kraćeg putovanja.
Ljubav – Venera ulazi u Ribe i unosi više romantike u vaš emotivni život. Ulazak Saturna u Ovna 14. februara donosi vam porodične probleme i potencijalne komplikacije oko stana.
Zdravlje – Dobro.
Vodolija
Posa – Vi ste u centru dešavanja zbog sezone Vodolije. Merkur u Ribama donosi vam osetno bolju zaradu. Ipak, čuvajte se sukoba sa autoritetom jer je Mars u vašem znaku beskompromisan.
Ljubav – Privlačite pažnju gde god da se pojavite. U ovom period vam neće faliti prilika za flert. Tako da ćete verovatno moći da birate u ljubavi.
Zdravlje – Osteljivo.
Ribe
Posao – Trudite se da izgledate jaki na poslu, a istina je da vas je mnogo toga slomilo. Ipak, situacija se menja u vašu korist kada Saturn napusti vaš znak 14. februara.
Ljubav – Venera ulazi u vaš znak 10. februara i donosi obrt u ljubavi. Lako možete da se zaljubite ili uplovite u novu romansu, koja podseća na filmski zaplet.
Zdravlje – Psihološki problemi.
(Una)