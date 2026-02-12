Na Sretenje obeležavamo ustavnost i državnost obnovljene države

BEOGRAD – Profesor srpskog jezika Miloš Milićević izjavio je danas da se na Dan državnosti – Sretenje obeležava ustavnost i državnost obnovljenje države i ukazao da je to značajno jer su Srbi svesni da kao narod ne bi mogli da opstanu bez države.

Milićević je za Tanjug rekao da je Sretenje praznik u kome se prepliću tri sfere.

„Prvo je ta crkvena, kada Hristos kao bogočovek dolazi u hram na očišćenje, kako je to propisao Mojsije, gde vidimo prvo jedan primer da je Hristos kao onaj koji je zakonodavac se pokorava svojim zakonima“, rekao je Milićević.