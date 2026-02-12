Na Sretenje obeležavamo ustavnost i državnost obnovljene države

NIS: Benzinske stanice dobro snabdevene, povećano IPS plaćanje
12:45
12.02.2026
BEOGRAD – Profesor srpskog jezika Miloš Milićević izjavio je danas da se na Dan državnosti – Sretenje obeležava ustavnost i državnost obnovljenje države i ukazao da je to značajno jer su Srbi svesni da kao narod ne bi mogli da opstanu bez države.
Milićević je za Tanjug rekao da je Sretenje praznik u kome se prepliću tri sfere.
„Prvo je ta crkvena, kada Hristos kao bogočovek dolazi u hram na očišćenje, kako je to propisao Mojsije, gde vidimo prvo jedan primer da je Hristos kao onaj koji je zakonodavac se pokorava svojim zakonima“, rekao je Milićević.
12:45
12.02.2026
11:00
12.02.2026
10:00
12.02.2026
10:00
12.02.2026
17:00
10.02.2026
12:00
08.02.2026
AUD
70.03 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.78 RSD
CHF
128.63 RSD
EUR
117.36 RSD
GBP
134.57 RSD
SEK
11.12 RSD
USD
98.40 RSD
12:45
12.02.2026