Na Sretenje obeležavamo ustavnost i državnost obnovljene države

10:30

12.02.2026

Foto: Milan Šupica

BEOGRAD – Profesor srpskog jezika Miloš Milićević izjavio je danas da se na Dan državnosti – Sretenje obeležava ustavnost i državnost obnovljenje države i ukazao da je to značajno jer su Srbi svesni da kao narod ne bi mogli da opstanu bez države.

Milićević je za Tanjug rekao da je Sretenje praznik u kome se prepliću tri sfere.

„Prvo je ta crkvena, kada Hristos kao bogočovek dolazi u hram na očišćenje, kako je to propisao Mojsije, gde vidimo prvo jedan primer da je Hristos kao onaj koji je zakonodavac se pokorava svojim zakonima“, rekao je Milićević.

