Sretenjski raspust: Đaci u Vojvodini 2 dana na odmoru

Ove godine obeležavanje Dana državnosti Srbije utiče na raspored školskih raspusta, pa učenici u Vojvodini i u ostatku Srbije neće imati iste slobodne dane tokom sretenjskog raspusta. Đaci u Vojvodini će zbog praznika biti slobodni 16. i 17. februara, dok će učenici u ostatku Srbije imati duži raspust od 16. do 20. februara.

Razlog za to je činjenica da u Srbiji postoje dva školska kalendara – jedan donosi Ministarstvo prosvete, a drugi Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, zbog čega se raspusti i raspored neradnih dana u toku školske godine ne poklapaju u potpunosti. Prolećni raspust takođe se razlikuje: u Vojvodini će trajati od 3. do 14. aprila, dok će učenici u ostatku Srbije biti na odmoru od 10. do 14. aprila.

Kada je reč o kraju školske godine, prvi sa nastavom završavaju maturanti gimnazija, kojima školska godina traje do 22. maja, dok učenici završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici osmog razreda osnovnih škola, završavaju školsku godinu 29. maja. Nakon toga, ostali učenici osnovnih škola raspust počinju 12. juna, dok srednjoškolci školsku godinu završavaju 19. juna.

(RTV Kovačica)