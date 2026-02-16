Vučić uručio odlikovanja povodom Dana državnosti: Danas biramo put kojim će Srbija ići u večnost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije.

– Pripremajući besedu za Sretenje sve što bih stavio na papir ostalo je nedovoljno,a što bih rekao izglave, bilo bi previše, zato ću malo da čitam a malo da govorim nadajući se da neće biti ni malo, ni previše. Danas obeležavamo Sretenje – rekao je na početku predsednik Srbije podsetivši da su se naši preci na Sretenje digli protiv ropstva, prvi u ovom delu Evrope.

– Srpski narod na Sretenje sreo je svoju sudbinu! – rekao je Vučić dodavši da je Sretenje postalo trostruki praznik i jedinstven dan u srpskoj tradiciji.

– Svi mi znamo da Srbin za slobodu živi ili umire, podsetio je na reči iz vremena Prvog srpskog ustanka.

– Moderna Srbija koju danas gradimo, nije okrenuta samo prošlosti ali iz nje crpi snagu. danas su svet i Evropa na prekretnici industrijskih i tehnoloških revolucija koje ulivaju nadu da ćemo živeti lakše i bolje, a s druge strane prete nam nestankom. Danas su svet i Evropa na prekretnici mira i rata… i ako smem da zaključim bliže ratu nego miru. Malo ko želi o tome da govori, volimo da zažmurimo i da se pravimo da ne vidimo. Neće biti skorog mira na istoku Evrope, svakoga dana ginu hiljade ljudi. Neće biti mira ni na Bliskom istoku. U svemu tome, mi moramo da izvučemo pouke.

– Ja bih u tri tačke predložio narodu. Prvo Srbija mora da pokuša da sačuva mir, jedan smo od najstradalnijih naroda u 20.veku, pa Balkanski ratovi, Prvi gde smo izgubili trećinu stanovništva, Drugi svetski rat.

– Bićemo pritisnuti teže i više nego ikada, savezi koji se prave protiv nas napravljeni su da bi aktivno delovali protiv nas iz svih pravaca.

Kao treće, Vučić je naveo da su naši neprijatelji uvek pokušavali da nas posvađaju među sobom. Podsetio je i na agresiju NATO 1999. kad smo bili ujedinjeni a onda su nam krivi naši.

– Potrebno nam je u periodu koji dolazi da budemo jedinstveni, demokratija nam je potreebna a ne jednoumlje… Posebno hoću da se zahvalim našem junačkom narodu sa KiM, koji nose teško breme opstanka Srba u svojoj kolevci, nose ga na svojim leđima. uvek ćemo biti uz svoj narod, uvek ga štititi i biti garant njegovog opstanka iako nemamo kontrolu nad tom teritorijom zahvaljujući onom što se dešavalo 1999, 2000. i 2008.

Našem narodu u regionu poručio je da sačuva svoje ime i prezime.

– Neka nam ovaj praznik bude podsetnik da Srbija najbrže korača napred, kada zna na šta se oslanja – poručio je predsednik.

Odlikovanja su dodelenja Balaš Hanku, mađarskom ministru, Mihaelu Takaču, Čen Đinheu, Rajne Bekeru, mitropolitu bačkom Irineju.

Mitropolit bački naglasio je da sa zahvalnošću i radošću prihvata priznanje.

– Pored duhovnih vrednosti našega naroda, mi u isto vreme smatramo sebe, da je naša crkva jedan od najprestižnijih stubova našeg identiteta i istorije i državnosti. Blagodarim još jedanput i trudiću se da opravdam ukazano mi poverenje – kazao je mitropolit.

Ordene su dobili i Goran Selak, Dragan Simenunović, Selimir Radulović, Dragan Stanić, Mirko Vasiljević, Dragana Mitrović, Olja Čokorilo.

Odlikovanja su dodeljena i Pozorištu u Vranju, Milutinu Petroviću, Luki Radoji, Domu kulture Stevan Mokranjac, Libartetei Pančevo, Arhivu Kosova i Metohije, Sportskom centru Čair, Matici srpskoj, profesorki doktorki Jeleni Drulović, profesoru doktori Nikici Grubor, profesoru doktoru Zoranu Džamiću, profesoru doktoru Nenadu Arsoviću.

Postuhmono je odlikovan Đuro Raca, orden je primio sin Damir Raca.

Ordene su dobili i doktor Branko Krajnović, Ljiljana Gavrilović, poljoprivrednica i majka petoro dece, Dušan Pein, Đorđe Đurković, rudar, sopran Sanja Kerkez, Andrija Jorgić, u ime Šahovskog saveza Srbije, Radmilo Mišović, advokat Igor Simić.

