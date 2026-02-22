Vršac dobio novi drvored

Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.

Na lokaciji u blizini centra Milenijum i pomoćnog stadiona u Vršcu zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina, čime je ovaj deo grada dobio novi, uređen i funkcionalan drvored. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.

Sadnice su donacija Pokreta gorana Srbije, koji već 21 godinu uspešno organizuje i sprovodi Međunarodni goranski eko kamp. Upravo tokom prošlogodišnjeg, 21. kampa pod nazivom „Vršački breg 2025″, dogovorena je ova značajna donacija, kao rezultat dobre saradnje Pokreta gorana Srbije i Grada Vršca.

Sadnju su realizovali radnici sektora Zelenila JKP „Drugi oktobar“ Vršac, uz prisustvo i podršku članova Gradskog veća Marija Opričića i Slobodana Jovanova.

Član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić istakao je značaj partnerstva sa organizacijama koje aktivno doprinose očuvanju prirode:

„Grad Vršac, u saradnji sa Pokretom gorana Srbije i zahvaljujući njihovoj vrednoj donaciji, zasadio je ovaj drvored školovanih sadnica na sve značajnijoj i posećenijoj lokaciji u našem gradu. U periodu trajanja prolećne sadnje, nastavićemo sa pošumljavanjem na više lokacija, kako u samom gradu, tako i u naseljenim mestima. Zahvalan sam Pokretu gorana Srbije na podršci, kao i vrednim radnicima sektora Zelenila JKP ‘Drugi oktobar’ Vršac, koji svojim radom svakodnevno doprinose lepšem i zdravijem okruženju za sve naše sugrađane.“

Opričić je najavio i nastavak značajnih aktivnosti u oblasti pošumljavanja, posebno kroz saradnju sa međunarodnim partnerima:

„JKP ‘Drugi oktobar’, Grad Vršac i UNDP će u narednom periodu započeti realizaciju značajnog projekta pošumljavanja Malog Rita. Pozivam sve sugrađane, a posebno srednjoškolce i mlade, da se priključe ovom plemenitom cilju, kako bismo zajedno zasadili skoro 10.000 stabala različitih vrsta i ostavili trajan i vredan doprinos budućim generacijama.“

Grad Vršac nastavlja sistemsko ulaganje u unapređenje zelenih površina, prepoznajući pošumljavanje kao jednu od ključnih mera zaštite životne sredine, unapređenja kvaliteta vazduha i podizanja ukupnog kvaliteta života svih građana.

