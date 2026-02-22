Vršac dobio novi drvored

Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
14:00
22.02.2026
Podeli vest:
Na lokaciji u blizini centra Milenijum i pomoćnog stadiona u Vršcu zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina, čime je ovaj deo grada dobio novi, uređen i funkcionalan drvored. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Sadnice su donacija Pokreta gorana Srbije, koji već 21 godinu uspešno organizuje i sprovodi Međunarodni goranski eko kamp. Upravo tokom prošlogodišnjeg, 21. kampa pod nazivom „Vršački breg 2025″, dogovorena je ova značajna donacija, kao rezultat dobre saradnje Pokreta gorana Srbije i Grada Vršca.
Foto: Grad Vršac
Sadnju su realizovali radnici sektora Zelenila JKP „Drugi oktobar“ Vršac, uz prisustvo i podršku članova Gradskog veća Marija Opričića i Slobodana Jovanova.
Član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić istakao je značaj partnerstva sa organizacijama koje aktivno doprinose očuvanju prirode:
„Grad Vršac, u saradnji sa Pokretom gorana Srbije i zahvaljujući njihovoj vrednoj donaciji, zasadio je ovaj drvored školovanih sadnica na sve značajnijoj i posećenijoj lokaciji u našem gradu. U periodu trajanja prolećne sadnje, nastavićemo sa pošumljavanjem na više lokacija, kako u samom gradu, tako i u naseljenim mestima. Zahvalan sam Pokretu gorana Srbije na podršci, kao i vrednim radnicima sektora Zelenila JKP ‘Drugi oktobar’ Vršac, koji svojim radom svakodnevno doprinose lepšem i zdravijem okruženju za sve naše sugrađane.“
Foto: Grad Vršac
Opričić je najavio i nastavak značajnih aktivnosti u oblasti pošumljavanja, posebno kroz saradnju sa međunarodnim partnerima:
„JKP ‘Drugi oktobar’, Grad Vršac i UNDP će u narednom periodu započeti realizaciju značajnog projekta pošumljavanja Malog Rita. Pozivam sve sugrađane, a posebno srednjoškolce i mlade, da se priključe ovom plemenitom cilju, kako bismo zajedno zasadili skoro 10.000 stabala različitih vrsta i ostavili trajan i vredan doprinos budućim generacijama.“
Foto: Grad Vršac
Grad Vršac nastavlja sistemsko ulaganje u unapređenje zelenih površina, prepoznajući pošumljavanje kao jednu od ključnih mera zaštite životne sredine, unapređenja kvaliteta vazduha i podizanja ukupnog kvaliteta života svih građana.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.
Zasađeno je 25 školovanih sadnica sibirskog bresta, starosti šest godina. Očekuje se da će već tokom ove godine sadnice formirati prepoznatljivu zelenu celinu na sve atraktivnijoj i posećenijoj gradskoj lokaciji.