TO Vršac na Sajmu turizma: Jedno putovanje, hiljadu priča

Turistička organizacija Vršac (TO Vršac) učestvuje na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji se održava od 19. do 22. februara 2026. godine. Pod sloganom „Jedno putovanje, hiljadu priča“, Vršac predstavlja svoju bogatu ponudu u halama Beogradskog sajma.

„urizam danas predstavlja jednu od najvažnijih privrednih grana i značajan potencijal razvoja, ne samo Vršca već čitavog našeg regiona. Kao lokalna samouprava, definisali smo jasne prioritete u daljem unapređenju turističke ponude i u saradnji sa Turističkom organizacijom Vršca razradili planove koji se zasnivaju na tri ključna pravca razvoja“, rekla je gradonačellnica Vršca Dragana Mitrović, nakon posete štandu Turističke organizacije Vršac.

Nastup TO Vršac na sajmu 2026.

Turistička ponuda Vršca za ovu sezonu fokusirana je na tri ključna pravca razvoja: vinski turizam, aktivni odmor (Vrščke planine) i manifestacioni turizam. Instagram +1

Vinski put: Akcenat je na čuvenim vršačkim vinarijama i degustacijama u autentičnim vinskim podrumima.

Aktivni odmor: Promocija pešačkih staza, paraglajdinga i prirodnih lepota Vrščkih planina.

Kulturno nasleđe: Predstavljanje simbola grada poput Vršačke kule, Gradskog muzeja i Vladičanskog dvora.

Manifestacije: Najava predstojećih događaja kao što su „Dani berbe grožđa“ (Grožđebal) i „Vršac – grad vetrova.

Posetioci Sajma imali su priliku da degustiraju vrhunska vršačka vina, kao i da probaju gastronomske specijalitete po kojima je ovaj kraj nadaleko poznat, što je dodatno doprinelo živoj i dinamičnoj atmosferi na štandu.

Raznovrsnu ponudu Vršca posetioci Sajma turizma mogu da upoznaju do nedelje, nakon čega će ih grad već 1. marta dočekati u vinskom selu Gudurica, na manifestaciji „Dani mladih vina“, kojom će biti nastavljena bogata turistička godina.

