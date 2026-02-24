Vučić: Plan 2030-2035 neće zavisiti od toga ko će biti na vlasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će između 5. i 10. marta predstaviti Plan 2030-2035 za Srbiju, navodeći da on neće zavisiti od toga ko će tada biti na vlasti, kao i da on tada svakako neće biti predsednik države jer mu ističe drugi mandat.

„To je plan za građane Srbije, nema veze ko će i kako će biti na vlasti. Ja svakako neću biti predsednik“, rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.

On tvrdi da će to biti sveobuhvatan i komplikovan plan, i obuhvataće „šta država mora da uradi i u čemu da se promeni da bi postigla određene rezultate“.

Naveo je da će u Planu 2030-2035 morati da bude reči o „ne lakim stvarima koje će država morati da preduzme“, da bi mogla da nastavi da se razvija i smanjuje razliku sa najvećim zemljama Zapadne Evrope.

Prosečna plata u Srbiji u decembru 2025. godine, prema njegovim rečima, bila 1.057 evra i time je prvi put ostvareno da plate građana budu više od 1.000 evra.

„Beograd, Novi Sad i Bor su najveći po platama i to predstavlja za nas problem. Moraćemo da se bavimo poboljšanjem životnog standarda u ostalim delovima Srbije. Moraćemo da gledamo kako da se tu povećaju prihodi i životni standard građana“, kazao je Vučić.

Govoreći o radnoj snazi u Srbiji, kazao je da prema analizama sve više nedostaju zanatlije, radnici u proizvodnom sektoru, navodeći da Srbija „ima veliki problem sa mlađom generacijom po tom pitanju“ Prema njegovim rečima, država u tome nije do kraja uspela sa dualnim obrazovanjem, iako je u početku pravila prednost u odnosu na region „A onda smo negde zastali zato što smo mislili da možemo lakšim putem, da se nikome ne zameramo, da ništa ne menjamo, i napravili smo grešku. Slušali smo sve one ljude iz prosvete i obrazovanja koji su želeli da se stvari nikada ne promene, da ostane po starom“, rekao je Vučić.

Naveo je i da će za nekoliko dana prikazati drugi superkompjuter, a do kraja godine najverovatnije i treći, čime će Srbija, prema njegovim rečima, biti ne samo regionalna sila, već u jugoistočnom delu Evrope.

„To naravno nosi 1.000 drugih zahteva i problema, poput električne energije, ali smo spremni to da uradimo“, kazao je Vučić.

(Beta)