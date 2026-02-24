Bačka Palanka: Veliki uspeh karatista Mladosti
Karate savez Vojvodine je u Bačkoj Palanki organizovao prvenstvo za seniore i
veterane. Među najboljim vojvođanskim karate seniorima i veteranima nastupila su i tri takmičara karate kluba Mladost u konkurenciji veterana i osvojili četiri medalje:
Prvo mesto: Marković Snežana, kate veteranke, plus 45,
Prvo mesto: Smiljanić Đorđije, borbe veterani, plus 45,
Drugo mesto: Medan Dejan, borbe veterani, plus 45,
Drugo mesto: Medan Dejan, kate veterani, plus 45.
Njih troje će nastupiti za reprezentaciju Srbije za veterane na Balkanskom
prvenstvo koje se za seniore i veterane održava sledećeg vikenda u Banja Luci.
Na prvenstvu će ih savetovati i voditi u borbama trener Makitan Tihomir.
Karate Savez Vojvodine je u Novom Bečeju organizovao i prvenstvo Banata za decu
do 13 godine. Takmičili su se u katama i borbama, pojedinačno i ekipno.
Na takmičenju je nastupilo 11 takmičara karate kluba Mladost i postigli sledeće
rezultate:
Prvo mesto u borbama su osvojili: Marinković Sava, Panić Jovana i Jezdimirović
Damjan, a u katama Tarabanko Aleksandra.
Drugo mesto su osvojili:
Tim ženskih nada u borbama u sastavu: Vujinović Anđela, Panić Jovana, Mihaljčić
Milica i Mihajlović Lena, a u pojedinačnim kategorijama Mihajlović Lena,
Vujinović Anđela, Hubing Filip, Stekulac Strahinja, Crevar Luka, Todorov Andrej,
svi u borbama i Jezdimirović Damjan u katama.Treće mesto u borbama je osvojila Mihaljčić Milica.
Takmičare je predvodio i savetovao trener Makitan Tihomir.
Svi osvajači medalja će nastupiti na Prvenstvo Vojvidine 8. marta u Novom Sadu.
(Pančevac)