Bačka Palanka: Veliki uspeh karatista Mladosti

Karate savez Vojvodine je u Bačkoj Palanki organizovao prvenstvo za seniore i

veterane. Među najboljim vojvođanskim karate seniorima i veteranima nastupila su i tri takmičara karate kluba Mladost u konkurenciji veterana i osvojili četiri medalje:

Prvo mesto: Marković Snežana, kate veteranke, plus 45,

Prvo mesto: Smiljanić Đorđije, borbe veterani, plus 45,

Drugo mesto: Medan Dejan, borbe veterani, plus 45,

Drugo mesto: Medan Dejan, kate veterani, plus 45.

Njih troje će nastupiti za reprezentaciju Srbije za veterane na Balkanskom

prvenstvo koje se za seniore i veterane održava sledećeg vikenda u Banja Luci.

Na prvenstvu će ih savetovati i voditi u borbama trener Makitan Tihomir.

Karate Savez Vojvodine je u Novom Bečeju organizovao i prvenstvo Banata za decu

do 13 godine. Takmičili su se u katama i borbama, pojedinačno i ekipno.

Na takmičenju je nastupilo 11 takmičara karate kluba Mladost i postigli sledeće

rezultate:

Prvo mesto u borbama su osvojili: Marinković Sava, Panić Jovana i Jezdimirović

Damjan, a u katama Tarabanko Aleksandra.

Drugo mesto su osvojili:

Tim ženskih nada u borbama u sastavu: Vujinović Anđela, Panić Jovana, Mihaljčić

Milica i Mihajlović Lena, a u pojedinačnim kategorijama Mihajlović Lena,

Vujinović Anđela, Hubing Filip, Stekulac Strahinja, Crevar Luka, Todorov Andrej,

svi u borbama i Jezdimirović Damjan u katama.Treće mesto u borbama je osvojila Mihaljčić Milica.

Takmičare je predvodio i savetovao trener Makitan Tihomir.

Svi osvajači medalja će nastupiti na Prvenstvo Vojvidine 8. marta u Novom Sadu.

(Pančevac)