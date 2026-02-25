Veliki uspeh Katarine Božin iz SK Pančevo: Ispunila nacionalnu normu za seniorke

Katarina Božin iz Streličarskog kluba Pančevo ispisala je novu stranicu istorije srpskog streličarstva. Nastupajući složenim lukom, uspela je da ispuca nacionalnu normu za seniorke i tako postala najmlađa takmičarka kojoj je to pošlo za rukom u okviru Streličarskog saveza Srbije.

Ovaj izuzetan rezultat predstavlja krunu njenog predanog rada, discipline i velikog talenta, ali i dokaz da pred njom stoji ozbiljna sportska budućnost. Ispuniti seniorsku normu u ovako mladom uzrastu pokazuje visok nivo tehničke pripremljenosti, mentalne snage i takmičarske zrelosti.



Posebnu ulogu u ovom istorijskom uspehu ima njen trener i otac Nenad Božin, čija stručnost, iskustvo i svakodnevna posvećenost predstavljaju temelj Katarininog napretka.

Zajednički rad, poverenje i sistematičan trenažni proces doneli su rezultat koji će ostati upisan u istoriji srpskog streličarstva.

Ovim uspehom Katarina ne pomera samo lične granice, već postavlja nove standarde za mlađe generacije strelaca.

„Čestitamo Katarini i njenom treneru i ocu Nenadu Božinu na velikom dostignuću i želimo im još mnogo uspeha u dresu reprezentacije Srbije“, ističu u SK Pančevo.

(Pančevac)