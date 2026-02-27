Dogovor MOL-a i JANAF-a: Testiranje kapaciteta naftovoda uz međunarodni nadzor

BUDIMPEŠTA – MOL Grupa i JANAF postigli su dogovor o sprovođenju dugoročnog testiranja kapaciteta JANAF-ovog naftovoda, uz uključivanje nezavisnog međunarodnog tima koji će nadzirati čitav proces, saopštila je mađarska kompanija. Testiranje bi, kako se navodi, trebalo da pruži precizan uvid u stvarne mogućnosti transportne infrastrukture.

Prema najavi, tokom takozvanog stres testa stručnjaci će analizirati maksimalne domete sistema, kao i njegovu sposobnost za stabilan i kontinuiran transport u različitim vremenskim i sezonskim uslovima. U MOL-u ocenjuju da bi ovakva provera, zasnovana na merljivim podacima, mogla da razreši dugotrajne polemike o tome koliki je stvarni kapacitet naftovoda, koji se u hrvatskim izvorima procenjivao između 11 i 15 miliona tona godišnje, dok, prema navodima mađarske strane, pojedine deonice nikada nisu bile opterećene sa više od dva miliona tona sirove nafte.

Istovremeno, MOL očekuje izjašnjenje hrvatske kompanije o mogućnosti tranzita ruskih pošiljki sirove nafte morskim putem. Iako JANAF zasad nije dostavio zvaničan odgovor na nedavni zahtev mađarske strane, zatraženo je dodatno vreme radi tumačenja važeće uredbe Evropske unije o sankcijama, dok je od MOL-a istovremeno zatraženo da pribavi potrebne saglasnosti institucija EU i Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa planiranim isporukama.

(Agencije)