Vučio: Pratimo stanje u Emiratima, avioni „Er Srbije“ su spremni da odu po naše građane!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukljućio se telefonskim pozivom u program Prve TV.

Predsednik naglašava da država postoji da pomogne svojim građanima.

– Na državu se niko ne poziva osim što je psuju. Kada dođu teški trenuci, onda je državo pomagaj. Kao što smo radili tokom migrantske krize, pa korone, na ozbiljan način, boreći se za živote ljudi uprkos bezbrojnim problemima. Država je tada pokazivala najveću aktivnost i borbenost. Ali mi moramo da čuvamo stabilnost, mir i sigurnost za građane, i moramo da se posvetimo ovim planovima koje ćemo izneti. A nije to samo spisak infrastrukturnih objekata. Otvorićemo Viktor i ja prugu pre kraja meseca. Ali mnogo je važnije da brinemo o obrazovanju naše dece. Uništena im je budućnost u ovih godinu dana, to je nezabeleženo da je nastavni kadar radio protiv svojih učenika – rekao je Vučić.

Kaže da će morati da se menjaju mnoge stvari, ceo sistem.

(TV Prva)