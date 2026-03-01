Vučić: Ambasada Srbije u Teheranu oštećena, osoblje ide u Baku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Ambasada Srbije u Teheranu oštećena i da će se osoblje ambasade povući ka Bakuu, kao i da će avioni koji treba da vrate građane zainteresovane za povratak poleteti za Dubai i Abu Dabi čim bude bezbedno.Vučić je za televiziju Prva rekao da ambasada nije bila meta, već da je ciljana baza u okolini, ali da su šrapneli oštetili ambasadu.

Osoblje Ambasade u Teheranu povlačiće se prema Bakuu, a radi se i na tome i da se pomogne jednom bračnom paru sa bebom da se evakuiše iz Irana, dodao je Vučić.

On je rekao da se situacija u zemljama Zaliva prati, da je vazdušni prostor zatvoren i da će Beograd čim bude moguće poslati avione za evakuaciju. ; Onog sekunda kad se otvori vazdušni prostor i kada bude bezbedno, avioni za Dubai i Abu Dabi će poleteti i vratiti sve građane Srbije koji budu zainteresovani za povratak, rekao je Vučić.

On je dodao da se ova podrška, preko Er Srbije, odnosi i na građane zainteresovane za povratak a koji se nalaze u Bahreinu, Kataru, Kuvajtu.