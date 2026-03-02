Održan Festival mladih vina u Gudurici: Tradicija, ukusi i enoturizam

“Festival mladih vina“, održan u Gudurici, posvećen je tradiciji i promociji vina ovog kraja. Posetioci su degustirali mlada vina lokalnih vinarija i upoznali se sa selom poznatim po vinogradima.

Na manifestaciji „Festival mladih vina“ u Gudurici predstavili su se izlagači iz ovog sela i Vršca. Događaj je bio posvećen promociji proizvoda iz vinograda vršačke regije, njihovom plasmanu na tržište i razvoju enoturizma. Ovo naselje u opštini Vršac predstavlja jednu od važnih tačaka vinskog puta, naglasila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović za RTV Pančevo.

Posetioci su imali priliku da, uz ukuse mladih vina ,uživaju u nastupima tamburaških orkestara „Zlatna nota“ i „Peta žica“, kao i kulturno‑umetničkog društva „Vinogradi“ iz Gudurice. Nakon svečanog programa, druženje je nastavljeno obilaskom pet Vinarija : Nedin, Bahus, Rnjak, Selekta i Mišić .

Čitav kraj oko Vršca ubraja se među najstarije oblasti poznate po vinogradima i bogatoj tradiciji. Prepoznat po kvalitetu, ovaj prostor ima potencijal da postane značajna destinacija za ljubitelje vina. Gudurica, selo sa dugom vinskom istorijom, kroz razne manifestacije dodatno promoviše svoje nasleđe, naglasila je Jasna Živković iz Turističke organizacije Vršca.

Manifestaciju su podržali Grad Vršac i Turistička organizacija kao suorganizator, dok je glavni organizator bilo Udruženje vinara uz pomoć Mesne zajednice Gudurica i udruženja „Selo plus“. Za posluženje su se pobrinule žene iz udruženja „Bogatstvo različitosti“. Sledeći događaj za ljubitelje vršačkih vina biće „Zlatna jesen“, planiran za avgust.

(Pančevac/RTV Pančevo)