Ambasadorka Izraela za RTS: Operacija protiv Irana donosi nadu za drugačiji Bliski Istok

Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan kaže za RTS da je cilj operacije eliminacija nuklearne i balističke pretnje, da je Izrael u vanrednom stanju i da će akcije trajati dok situacija ne bude bezbedna.

Izrael i Sjedinjene Američke Države nastavljaju zajedničku vojnu operaciju protiv Irana, uz poruku da neće stati dok ne ostvare svoje ciljeve. Izraelski ambasador pri UN Deni Danon izjavio je da će operacije trajati sve dok, kako je naveo, Teheran ne bude onemogućen da razvije nuklearno oružje. Izrael je nastavio bombardovanje ciljeva u Teheranu, dok Iran uzvraća raketnim napadima.

Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan rekla je za RTS da je protekla noć bila mirnija u odnosu na prethodne.

„Izrael je i dalje u vanrednom stanju, svi ostaju kod kuće blizu skloništa, a vazdušni prostor je zatvoren“, navela je ambasadorka.

Istakla je da je od početka operacije bilo civilnih žrtava i da su pogođene gusto naseljene oblasti u Tel Avivu.

„Jedan od najužasnijih napada desio se blizu kuće gde ja stanujem, gde je devet ljudi ubijeno direktnim pogotkom projektila u sklonište“, rekla je Bar-Ilan.

Dodala je da projektili nose i do pola tone eksploziva, zbog čega su razaranja velika.

Ambasadorka je naglasila da je ponosna na otpornost izraelskog naroda uprkos teškim okolnostima. Ukazala je i na aplikaciju za rano upozoravanje koja građanima daje deset minuta da se sklone na bezbedno.

„To je važno posebno za starije koji ne mogu brzo da se kreću“, objasnila je.

Prema njenim rečima, cilj operacije je uklanjanje, kako je navela, egzistencijalne pretnje po Izrael.

„Radi se o nuklearnoj pretnji i balističkim projektilima“, precizirala je Bar-Ilan.

„Operacija u interesu i drugih zemalja Persijskog zaliva“

Istakla je da je operacija, kako tvrdi, u interesu i drugih zemalja regiona Persijskog zaliva. Navela je da izraelske snage imaju vazdušnu nadmoć nad iranskim vazdušnim prostorom.

Mi gađamo vojne ciljeve i štabove režima, dok iranski režim gađa civilne oblasti“, rekla je ambasadorka.

Govoreći o situaciji na severu, istakla je da Izrael nije napao Hezbolah dok se ta organizacija nije uključila u napade.

„Hezbolah je odlučio da se pridruži iranskom režimu i zbog toga mora da snosi posledice“, navela je.

Na pitanje o diplomatiji, ocenila je da je pregovorima data šansa, ali da su, kako tvrdi, Iranci to iskoristili za dodatno naoružavanje.

„Rešeni smo da nastavimo operaciju dok egzistencijalna pretnja ne bude uklonjena“, zaključila je ambasadorka Izraela u Srbiji.

(Pančevac/RTS)