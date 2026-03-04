Iranski ambasador za RTS: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Ambasador Islamske Republike Iran u Srbiji Mohamed Sadek Fazli kaže za RTS da trenutno Iranom vlada privremeni savet. Poručuje da novi vrhovni vođa još nije izabran, ali i da Amerikanci i Izraelci sabotiraju taj proces gađajući lokacije za koje misle da su mesta sastanaka. Nuklearne aktivnosti Irana nisu vojnog karaktera, napominje iranski ambasador.

Naglašava da, ako se podrobnije razmotri politička struktura Irana, može se videti da „u Iranu na delu funkcioniše sistem“.

Ukazuje da se tom savetu prepuštaju ovlašćenja i dužnosti, ali i obaveze vrhovnog vođe nakon njegove smrti, sve dok ne bude novi vrhovni vođa imenovan.

Objašnjava i da se prema iranskom ustavu nakon smrti vrhovnog vođe formira privremeni savet.

“Sastanci saveta traju i u tom savetu se razmatra nekoliko imena o kojima se pogađa da mogu biti eventualni kandidati, ali savet se još nije oglasio o svojoj odluci, tako da nema govora o novom imenu dok oni ne odluče”, dodaje Sadek Fazli.

Govoreći o medijskim navodima da je za novog ajatolaha i vrhovnog lidera Irana izabran Modžtabu Hamneiji , sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, iranski ambasador u Srbiji kaže da je izbor novog vrhovnog vođe proces koji je predviđen iranskim ustavom.

“Takođe, iranski narod je zbog mučeničkog ubistva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i u žalosti. Bez obzira na činjenicu da američki i izraelski avioni, dronovi, rakete napadaju Iran, građani su danas i dalje na ulicama, po džamijama zbog žaljenja pogibije vrhovnog vođe”, ističe iranski ambasador.

Mohamed Sadek Fazli kaže da su „Iran i iranski narod u stanju odbrane“.

Kada će biti izabran novi vrhovni vođa

Na pitanje kada će biti izabran novi ajatolah, iranski ambasador ističe da će taj proces trajati nekoliko dana.

“Ispostavilo se da, nažalost, Amerikanci i Izraelci insistiraju da se taj proces ne desi. Tokom jučerašnjeg dana su pokušali nekoliko puta da mesta gde bi trebalo da bude taj sastanak održan ili se pretpostavlja da će biti, da tu bombarduju. To je dokaz zloćudnih, prljavih i lažnih namera Sjedinjenih Američkih Država”, naglašava Sadek Fazli.

„Suočavamo se sa velikim lažima Amerikanaca“

Iran kategorično odbija da razvija nuklearno oružje i ističe da su izveštaji Međunarodne agencije za atomsku energiju jasni. Vašington pak tvrdi da se program ubrzano razvija i da su postojale skrivene lokacije i da se radilo na razvoju nuklearnog oružja dok su trajali pregovori.

“Prvo smo suočeni sa velikim lažima Amerikanaca. U junu 2025. godine Amerikanci su bombardovali pregovarački sto. Identično kao pre par dana, kada smo mi bili u toku procesa pregovora, oni su odjednom bombardovali sto”, poručuje Sadek Fazli.

Podsetio je i na intervju koji je američki predsednik Donald Tramp dao prošle godine.

“On je rekao da je u potpunosti uništio sva nuklearna postrojenja Irana i sprečio da Iran razvije nuklearno oružje. Tada je tvrdio da je otklonjena nuklearna opasnost od Irana. Ni tada nismo mi imali bilo kakve vojne nuklearne aktivnosti. Ali, Tramp ima jednu strategiju koju je jako bitno da znate – da više puta ponavlja velike laži da bi se lakše poverovalo u to. Nuklearne aktivnosti Irana nikako nisu bile vojnog karaktera niti to jesu”, poručuje iranski ambasador.

„Deo velikih laži da ćemo uranijum koristiti za pravljenje nuklearne bombe“

Govoreći o izjavi specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa, koji se poziva na iranske pregovarače i kaže da su se Iranci hvalili da kontrolišu 460 kilograma visoko obogaćenog uranijuma od 60 odsto, što je bilo dovoljno za izgradnju 11 nuklearnih bojevih glava.

“To što Iran ima obogaćenog uranijuma, to može biti tačna izjava, ali to da smo mi rekli da ćemo to koristiti za pravljenje nuklearne bombe, to je deo istih tih velikih laži”, ističe Sadek Fazli.

“Pitam ja Amerikance – da li ste vi prošle godine tvrdili da ste pogodili mesta gde su bila skloništa tih 460 kilograma i tvrdili ste da je gotovo. Ponovo to tvrdite. Moramo da se pitamo da li se tada lagali narod ili sada”, dodaje iranski ambasador.

Ukazao je da treba obratiti pažnju na izjave iranskog ministra spoljnih poslova nakon pregovora, kao i na izjave posrednika ministra spoljnih poslova Omana.

“Pogledajte šta kažu oba ministra spoljnih poslova Irana i Omana, a onda šta kaže gospodin Vitkof. Nažalost, situacija je takva da Amerikanci govore šta god im padne na pamet i nijedna vrednost i moralna osobina im nije uopšte bitna”, smatra Sadek Fazli.

Ima li diplomatija šanse

Podvlači i da je Iran više puta rekao da ukoliko bude napadnut, odgovoriće napadom na američke baze u reionu.

“Više puta smo ponovili da ukoliko bude izvršen napad od strane SAD ili cionističkog režima, mi ćemo napasti sve interese SAD i američke baze u regionu. To nije bilo nešto što oni mogu da tvrde da nisu znali. Zašto američke baze? Razlog je veoma prost. Prvo, te baze su izvorište napada na nas. Znači, mi odgovaramo napadom na mesta gde je izvorište i polazište napada na nas. Druga stvar, ove baze se smatraju teritorijom zemlje koja nas napada. Znači mi napadamo vojne i špijunske baze zemlje koja nas napada i apsolutno napad nije na teritoriju zemlje u kojoj se nalazi”, poručuje Sadek Fazli.

Napominje i da nikada nisu napali stambene objekte, niti će to učiniti.

“Naš cilj su vojne baze i centri za špijunažu koji deluju protiv nas. Ovde postoji jedna jako bitna činjenica. Dozvolite da koristim jedan izraz – mi smo ovih dana suočeni sa onim što se zove lažna zastava. Znate šta to znači? Desile su se stvari koje se prepisuju Iranu. Verovatno ste čuli da su juče i Katar i Saudijska Arabija objavili da su teroristički elementi Mosada delovali na teritoriji tih zemalja”, dodaje Sadek Fazli.

Na pitanje da li diplomatija sada ima šanse, iranski ambasador odgovara da je „Iran zemlja protiv koje je izvršena agresija“.

“Bez jednog racionalnog razloga smo mi predmet agresije i napada SAD i cionističkog režima. To znači da druga strana, ona koja je izvršila agresiju, to jest SAD, moraju da prestanu sa napadom”, napominje Sadek Fazli.

Na pitanje da li postoji bilo kakva diplomatska komunikacija između dve strane, bar preko posrednika, iranski ambasador jasno poručuje: “Mi sa Amerikancima više nećemo pregovarati”.

