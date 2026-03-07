Kovačica pomaže deci u hraniteljskim porodicama

U ime Opštine Kovačica, predsednik opštine Petar Višnjički, zajedno sa svojim pomoćnicima Marijanom Meliš i Stelianom Balanom, danas je prisustvovao promociji projekta „Svetlost u tuđim očima“, dokumentarnog ciklusa o hraniteljskim porodicama u opštini Kovačica i Južnom Banatu.

Projekat je realizovala Televizija opštine Kovačica, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Dokumentarni serijal bavi se temom hraniteljstva kroz priče hranitelja, dece koja odrastaju u hraniteljskim porodicama, kao i podrške koju pruža Centar za socijalni rad kao nadležna ustanova.

Višnjički je izrazio zadovoljstvo što je realizovan projekat koji na human način govori o značaju hraniteljstva, istakavši da hraniteljske porodice svojim primerom pokazuju koliko ljubav, hrabrost i posvećenost mogu promeniti nečiji život i da je obaveza zajednice da prepozna i podrži takve vrednosti. Tom prilikom predsednik je doneo odluku da jednokratno daruje svu decu u hraniteljskim porodicama na teritoriji opštine Kovačica sa po 10.000 dinara.

Tokom promocije hranitelji su nagrađeni plaketama zahvalnosti za hrabrost, kao znak poštovanja za nesebičnu brigu koju pružaju deci, dok su udruženja žena koja su prisustvovala događaju u susret Međunarodnom danu žena dobila simbolične poklone.

(Pančevac)