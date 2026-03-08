Horoskop za 8. mart za sve znake zodijaka vezano za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Iako je nedelja, moguće je da vas stigne poruka ili razgovor vezan za posao ili plan za narednu sedmicu.

Ljubav: U vezama je potrebna smirenija komunikacija jer i sitnica može izazvati raspravu. Slobodni mogu upoznati nekoga spontano, kroz druženje ili izlazak.

Zdravlje: Moguća napetost.

Bik

Posao: Dan je povoljan za planiranje i sređivanje obaveza za naredni period. Ako morate nešto završiti, ići će sporije ali stabilno.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga kroz prijatelje ili porodično okupljanje.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Blizanci

Posao: Možete razmišljati o novim idejama ili planovima za posao. Neka informacija koju dobijete može vam promeniti pogled na jednu situaciju.

Ljubav: Slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor koji se kasnije može razviti u nešto više. U vezama je potrebno više strpljenja.

Zdravlje: Moguća mentalna iscrpljenost.

Rak

Posao: Dan može doneti razmišljanje o finansijama ili troškovima. Moguće je da pravite plan za naredne obaveze.

Ljubav: Ako ste u vezi, partner može očekivati više pažnje. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa nekim koga već poznaju.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Lav

Posao: I tokom nedelje možete imati potrebu da organizujete stvari oko sebe. Dobro je vreme za planiranje narednih poteza.

Ljubav: U vezama su moguće strastvene rasprave, pokušajte da to nekako izbegnete.

Zdravlje: Umor.

Devica

Posao: Dan može biti mirniji nego prethodni. Ako imate obaveze, završavate ih bez većih prepreka.

Ljubav: U vezama se očekuje stabilna atmosfera.Uživajte.

Zdravlje: Pad energije.

Vaga

Posao: Razgovor sa prijateljem ili saradnikom može vam dati novu ideju ili drugačiji pogled na situaciju.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga kroz društvo ili zajednički izlazak. U vezi je potrebno više fleksibilnosti.

Zdravlje: Stabilno.

Škorpija

Posao: Moguće je da razmišljate o važnoj odluci ili planu za naredni period. Dan je dobar za strategiju.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga ko će im odmah pobuditi interesovanje. U vezi je potrebno izbegavati tvrdoglavost.

Zdravlje: Napetost u vratu i ramenima.

Strelac

Posao: Dan je povoljan za planiranje putovanja, učenja ili novih projekata. Inspiracija je jača nego inače.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga iz drugog grada ili kroz šire društvo. U vezama će biti opuštenija atmosfera.

Zdravlje: Dobro.

Jarac

Posao: Moguće je da razmišljate o finansijskoj obavezi ili planu za ulaganje. Dobro je vreme za racionalne odluke.

Ljubav: Slobodni mogu osetiti snažnu privlačnost prema nekome ko deluje misteriozno. U vezi je potrebno više razumevanja.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Vodolija

Posao: Razgovor ili dogovor sa nekom bitnom osobom može biti važan za naredni period. Pokušajte da budete fleksibilni.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga kroz direktan susret ili razgovor. U vezama je potrebna otvorena komunikacija.

Zdravlje: Nervna napetost.

Ribe

Posao: Ako imate obaveze, potrebno je da budete organizovani jer lako možete zaboraviti neku bitnu sitnicu.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga kroz svakodnevne aktivnosti ili slučajan susret. U vezama je potrebno više pažnje usmeriti prema partneru.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

(astroputnik)