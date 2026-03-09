Ostalo

Pet medalja za KDT Dinamo Pančevo

10:00

09.03.2026

Foto: KDT Dinamo

Klub dizača tegova „Dinamo“ osvojio je pet medalja na  Prvenstvu Vojvodine u disciplini benč pres  u Somboru.
Takmičenje su organizovali Powerlifting savez Vojvodine i klub domaćin „Sever“.

Klub dizača tegova „Dinamo“ nastupio je na prvenstvu sa pet takmičara i osvojio ukupno pet medalja – četiri zlatne i jednu bronzanu.

U konkurenciji seniorki do 76 kilograma zlatnu medalju osvojila je Vesna Halupova. U kadetskoj konkurenciji, u kategoriji do 83 kilograma, zlatno odličje pripalo je Nikoli Mladenoviću.

Janko Svetlik bio je najbolji junior na celokupnom takmičenju, pošto je pobedio u juniorskoj konkurenciji u kategoriji do 105 kilograma.

U istoj težinskoj kategoriji nastupili su i senior Predrag Slavković i veteran (M1) Ljubiša Atanacković. Slavković je osvojio bronzanu medalju, dok je Atanacković stigao do zlatnog odličja.

(Pančevac)

