Iznenađujuće otkriće: Pronađene životinje za koje se verovalo da su davno izumrle

Naučnici su u udaljenim šumama Papua Nove Gvineje ponovo pronašli dve vrste sisara za koje se verovalo da su izumrle pre oko 6.000 godina, piše AOL.

Istraživači su identifikovali malog oposuma sa neobično dugim prstom na šapi, koji mu pomaže da iz drveta izvlači larve insekata, kao i torbarsku vevericu koja živi u krošnjama i može da klizi između drveća.

Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji Records of the Australian Museum. Naučnici navode da je reč o takozvanom „Lazarovom taksonu“, terminu koji se koristi za vrste za koje se smatralo da su nestale, ali su kasnije ponovo pronađene u prirodi.

Do otkrića je došlo nakon analize fosila, starih fotografija i muzejskih primeraka, a potom i terenskih istraživanja u udaljenim delovima ostrva Nova Gvineja, u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Naučnici upozoravaju da su staništa tih retkih životinja sve ugroženija zbog seče šuma, zbog čega ističu značaj zaštite prirode i većeg uključivanja lokalnog stanovništva u očuvanje šumskih područja.

(Objektiv)