Vršac: 88 stabala za druga Tita i nove sadnice

VRŠAC – Generacije Vrščana odrastale su na Sunčanom trgu, igrajući se u parku četinara, ne sluteći da taj prostor krije i zanimljivu priču iz vremena nekadašnje Jugoslavije.

Park je nastao u okviru akcije „88 stabala za druga Tita“, koja se ubrzo proširila širom zemlje i rezultirala sadnjom više od sto hiljada stabala.

Park je nedavno obnovljen novim sadnicama, kako bi i dalje ostao mesto igre i susreta, ali i podsetnik na vreme u kojem je nastao.

Podsetimo, tadašnji direktor Turističke organizacije Ljubomir Demšar prvi je došao na ideju da se na taj način oda počast tek upokojenom maršalu.

– Na Demšarovu inicijativu, na Sunčanom trgu u Vršcu, 1980. godine podignut je park sa 88 zimzelenih stabala. To je lepo odjeknulo u narodu, ideja se raširila po Jugoslaviji – svojevremeno je istakao Dragoljub Đorđević.

Akcija trajnog čuvanja „imena i lika“ Josipa Broza primila se u celoj SFRJ, i krenulo se sa sađenjem 88 sadnica, po parkovima, ulicama, fabričkim dvorištima.

Prema pisanju tadašnje štampe, od aprila 1981. do 1985. samo u Beogradu je podignuto preko 300 parkova sa 88 sadnica, dok su u Rijeci otišli i korak dalje – za tri godine su posadili čak 88.000 stabala.

Četiri decenije kasnije, gotovo svi ovi parkovi su izgubili svoj smisao. Ljudi su zaboravili zašto su uopšte posađeni (osim gde su ostale table), a negde su i u potpunosti uništeni prilikom preuređenja javnih gradskih površina, ali ovaj u Vršcu i dalje živi.

(RTV/Vršaconline)