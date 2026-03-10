Apel MZ „Mita Vukosavljev“ Dolovo: Ne palite vatru na otvorenom

Mesna zajednica „Mita Vukosavljev“ Dolovo uputila apel meštanima da ne pale vatru na otvorenom.

„Svedoci smo svakodnevnih požara izazvanim ljudskom nepažnjom. Požar se brzo otrgne kontroli i pored materijalne štete posledice mogu biti nenadoknadive, pa vas molimo NE PALITE“, navode iz Mesne zajednice.

(Pančevac)