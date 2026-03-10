Južni Banat

Apel MZ „Mita Vukosavljev“ Dolovo: Ne palite vatru na otvorenom

11:00

10.03.2026

Mesna zajednica "Mita Vukosavljev" Dolovo

Mesna zajednica „Mita Vukosavljev“ Dolovo uputila apel meštanima da ne pale vatru na otvorenom.

„Svedoci smo svakodnevnih požara izazvanim ljudskom nepažnjom. Požar se brzo otrgne kontroli i pored materijalne štete posledice mogu biti nenadoknadive, pa vas molimo NE PALITE“, navode iz Mesne zajednice.

(Pančevac)

