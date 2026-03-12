Vest koja je potresla sportsko Pančevo: Oproštaj od mladog napadača Petra Vučinića

Srpski fudbal potresla je tužna vest o smrti mladog napadača Petra Vučinića, koji je preminuo u 23. godini života. Vest je izazvala veliku tugu među saigračima, prijateljima i ljudima iz fudbalskog svijeta.Velika tuga zavladala je nakon vesti o preranoj smrti mladog igrača.

Napadač Petar Vučinić preminuo je u 23. godini, ostavivši iza sebe porodicu, prijatelje i brojne ljude iz fudbalskog sveta koji su ga poznavali.

Tužnu informaciju potvrdio je njegov klub FK Mladost Omoljica.

Upravo je dres tog kluba nosio tokom aktuelne sezone.

Mladi napadač bio je na početku svoje karijere i pred njim su tek bili veliki sportski izazovi.

Pažnju fudbalske javnosti privukao je još tokom nastupa za Radnički Novi Beograd. Tada je u Omladinskoj ligi Srbije pokazao veliki potencijal. U tom takmičenju postigao je 12 golova u 25 odigranih utakmica. Takav učinak nije prošao nezapaženo među ljubiteljima fudbala. Posebno se istakao pre tri godine dok je nastupao za BASK Beograd. Tada je u utakmicama Kup Srbije protiv FK Loznica pokazao pravi golgeterski instinkt. U tim susretima uspeo je postići dva pogotka. Taj nastup izdvojio ga je kao jednog od talentovanijih napadača u tom rangu takmičenja.

Ipak, mnogo više od statistike ostalo je ono po čemu su ga ljudi iz kluba pamtili.

Saigrači su ga opisivali kao borbenog igrača koji je uvek davao maksimum na terenu. Ali i kao osobu koja je u svlačionicu donosila pozitivnu energiju.

Iz FK Mladost Omoljica oprostili su se od njega dirljivom porukom:

„Zbogom, Petre… Sa velikom tugom opraštamo se od našeg bivšeg igrača Petra Vučinića, koji je bio dio naše fudbalske porodice. Nosio je dres FK Mladost Omoljica s ponosom i uvijek ostavljao srce na terenu. Pamtit ćemo ga po borbenosti, osmehu u svlačionici i prijateljstvu koje je delio sa svima u klubu. Bio je više od fudbalera – bio je drug, saigrač i dio naše Mladosti. Iako više nije s nama, uspomene na njega zauvek će živeti na našem terenu, u našim pričama i u našim srcima. Porodici, rodbini i prijateljima upućujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru, Petre. Tvoja Mladost te nikada neće zaboraviti.“

Od Petra su se oprostili i njegovi bivši drugari iz FK Dinamo Pančevo.

„In memoriam: Petar Vučinić (2002–2026)

Tužan dan za naš plavo-beli klub.

Sa ogromnom tugom primili smo vest da nas je rano jutros u 24. godini napustio naš bivši igrač i prijatelj Petar Pera Vučinić.

FK Dinamo upućuje najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Počivaj u miru, dragi naš Pero. Tvoj Dinamo te čuva od zaborava.

Neka mu je večna slava i poslednji aplauz od njegovih Pančevaca!“, oprostio se FK Dinamo Pančevo, a onda su usledili izrazi saučešća njegovih prijatelja i poštovalaca fudbala.

(Pančevac)