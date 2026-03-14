Opovo: Kreće velika akcija ravnanja puteva do njiva

14:00

14.03.2026

Foto Naše Opovo

Nakon sastanka sa paorima iz Opova, predsednica opštine Anka Simin Damjanov  ugostila je i predstavnike poljoprivrednika iz Barande i Sakula. Glavna tema razgovora bila je organizacija velike akcije ravnanja atarskih puteva, ali se pričalo i o drugim problemima koji muče naše proizvođače, prenosi Naše Opovo.

Poljoprivrednici su jasno istakli šta su im prioriteti: pored boljih puteva do njiva, neophodno je redovnije održavanje kanalske mreže i snažnija podrška lokalne samouprave u svakodnevnom radu.
Sastanku su prisustvovali i načelnica opštinske uprave Ankica Jožika, kao i pomoćnik predsednice Nebojša Kovačević.

Oni su naglasili da je opština potpuno otvorena za dijalog, jer se rešenja najbolje pronalaze kada se o problemima čuje „iz prve ruke”.
Zaključeno je da će se saradnja nastaviti, a uskoro se očekuje i konkretan odziv poljoprivrednika na terenu. Cilj je da se zajedničkim snagama unapredi infrastruktura koja je ključna za razvoj sela na teritoriji opštine Opovo.

(Pančevac)

