Opovo: Kreće velika akcija ravnanja puteva do njiva

Nakon sastanka sa paorima iz Opova, predsednica opštine Anka Simin Damjanov ugostila je i predstavnike poljoprivrednika iz Barande i Sakula. Glavna tema razgovora bila je organizacija velike akcije ravnanja atarskih puteva, ali se pričalo i o drugim problemima koji muče naše proizvođače, prenosi Naše Opovo.

Poljoprivrednici su jasno istakli šta su im prioriteti: pored boljih puteva do njiva, neophodno je redovnije održavanje kanalske mreže i snažnija podrška lokalne samouprave u svakodnevnom radu.

Sastanku su prisustvovali i načelnica opštinske uprave Ankica Jožika, kao i pomoćnik predsednice Nebojša Kovačević.

Oni su naglasili da je opština potpuno otvorena za dijalog, jer se rešenja najbolje pronalaze kada se o problemima čuje „iz prve ruke”.

Zaključeno je da će se saradnja nastaviti, a uskoro se očekuje i konkretan odziv poljoprivrednika na terenu. Cilj je da se zajedničkim snagama unapredi infrastruktura koja je ključna za razvoj sela na teritoriji opštine Opovo.

