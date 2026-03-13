Uspeh „Panonije” u Rumuniji: Medalje za Minju, Nevenu, Unu i Nadu
Na poziv profesora Jovana Eugena, pančevački atletičari su danas učestvovali u organizaciji i trkama krosa u rumunskom gradu Deta, gde se nadmetalo preko 200 takmičara.
16:38
13.03.2026
Atletski klub „Panonija” iz Pančeva započeo je veliku međunarodnu saradnju sa klubom „ACS Deta” iz Rumunije. Na poziv profesora Jovana Eugena, pančevački atletičari su danas učestvovali u organizaciji i trkama krosa u rumunskom gradu Deta, gde se nadmetalo preko 200 takmičara.
Pančevci su se kući vratili sa punim rukama medalja. Seriju uspeha otvorio je Minja Althajm osvajanjem bronze u trci učenika četvrtog i petog razreda. U izuzetno jakoj konkurenciji na 600 metara, Nevena Cvetković je dotrčala do bronzanog odličja, dok je Anđela Stefanović zauzela visoko peto mesto.
Foto: FK Panonija
Pravi trijumf usledio je u trci na 800 metara, gde je Una Althajm osvojila srebro, dok se Nada Veselić Okoli sjajnim finišom izborila za bronzu.
Velika trka u Pančevu već sledeće subote!
Predsednik AK „Panonija” Aleksandar Dragojević pozvao je sve ljubitelje sporta da u subotu, 21. marta, posete Pančevo. Pod okriljem Udruženja „Maratonci”, biće održane trke na 4 i 8 kilometara.
Start i cilj su na kultnoj lokaciji – kod terase gde je sniman film „Balkan ekspres”. Prva trka počinje u 11 časova, a prijave su moguće i na licu mesta. Nakon glavnih trka, uslediće i dečja nadmetanja za sve uzraste, od predškolaca do osmaka.