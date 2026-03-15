Pančevački lekari i kolege iz Rumunije u zajedničkoj misiji: Omoljica domaćin velikog zdravstvenog projekta

Omoljica je bila domaćin završne akcije besplatnih preventivnih pregleda, organizovanih u okviru međunarodnog projekta prekogranične saradnje Srbije i Rumunije. Zahvaljujući saradnji pančevačkog Doma zdravlja i rumunske opštine Božovići, meštani su imali priliku da brzo i efikasno provere svoje zdravlje, prenosi RTV Pančevo.

Cilj projekta pod nazivom „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu“ jeste da kvalitetna medicinska pomoć bude dostupna svima, bez obzira na to gde žive. Direktorka Doma zdravlja Pančevo, dr Zorica Sokić, istakla je da je odziv u Omoljici bio izuzetan i da je ovo kruna prve godine zajedničkog rada.

„Obišli smo sva naseljena mesta, razmenili iskustva sa kolegama iz Rumunije i sada se pripremamo za posetu njihovim zdravstvenim ustanovama. Fokus nam je na nezaraznim bolestima poput dijabetesa i hipertenzije, kao i na faktorima rizika u ishrani“, navela je dr Sokić.

Lekari iz dve zemlje održali su i stručni sastanak na kojem su upoređivali načine lečenja i nege pacijenata u Srbiji i Rumuniji. U planu su i nove radionice na teme postkovida i hroničnih oboljenja, a ceo projekat podržala je Evropska unija kroz Interreg IPA program.

(Pančevac/RTV Pančevo)