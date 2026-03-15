Pola para od države, pola iz džepa: Kako je Srđan iz Plandišta sredio grejanje uz pomoć opštine

Opština Plandište, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, uspešno privodi kraju još jedan ciklus projekta energetske efikasnosti. Zahvaljujući velikom interesovanju građana ovog dela Južnog Banata, za 2025. godinu obezbeđen je ukupan budžet od četiri miliona dinara, prenosi RTV Pančevo.

Jedan od zadovoljnih učesnika konkursa je i Srđan Angelovski. Njemu su odobrena sredstva za zamenu kotla i instalacija u kući, pri čemu su Ministarstvo i opština pokrili polovinu troškova, dok je drugu polovinu investirao sam.

„Od početka realizacije ovog projekta, sredstva je dobilo oko stotinu meštana koji su unapredili svoje domove, bilo kroz zamenu stolarije ili sistema grejanja“, ističe Rodika Grujesku iz opštinske uprave Plandište.

Zbog sve većeg broja prijava, lokalna samouprava je godinama povećavala iznos koji izdvaja iz budžeta. U Plandištu poručuju da će se saradnja sa državom nastaviti i u narednim godinama, kako bi što više građana uspelo da smanji račune i poboljša uslove stanovanja.

