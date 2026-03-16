Kraljica banatskih polja: Teodora vozi kombajn, piše projekte za IPARD i pravi domaći paradajz

Dok mnogi mladi sanjaju o odlasku u grad, Teodora Jovanov iz Ilandže odlučila je da se vrati korenima. Iako ima master diplomu agroekonomije, shvatila je da kancelarija od 8 do 4 nije za nju. Danas je „svoj gazda“ na porodičnom imanju gde obrađuje skoro 200 jutara zemlje.

Teodora se ne boji teškog rada – ravnopravno sa muškarcima vozi traktor i kombajn, ore i seje. Njen uticaj na gazdinstvo je ogroman: upravo je ona, koristeći svoje obrazovanje, uspešno konkurisala za IPARD sredstva i nabavila najsavremeniji traktor „CLAAS Arion“.

Vredne ruke i preduzetnički duh

Ono što Teodoru izdvaja jeste vizija da se od sirovine stvori finalni proizvod. Umesto da prodaju samo plodove rada, oni proizvode i domaći sok od paradajza, donoseći autentičan ukus Ilandže direktno do kupaca.

„Aktivno učestvujem u svim poslovima. Uz tatu sam od malih nogu zavolela ovaj poziv i on je postao moj način života.“

Žene mogu sve

Kao članica Asocijacije žena preduzetnica Srbije, Teodora poručuje da žene mogu biti ravnopravni igrači u poljoprivredi. Iako njen otac u početku nije bio za to da mu ćerka sedne za volan teške mehanizacije, Teodora je svojom upornošću izborila svoje mesto pod suncem Južnog Banata.

Planovi za budućnost su jasni: proširenje prerade kako bi njihovi domaći proizvodi bili dostupni kupcima u Pančevu, Novom Sadu i okolini tokom cele godine.

