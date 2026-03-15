Neka vaša bašta cveta cele godine: Vodič za sadnju cveća mesec po mesec

Pančevci poznati kao veliki ljubitelji baštovanstva, bilo da uređuju dvorišta ili terase. Lepo vreme nas mami napolje, a za prave ljubitelje prirode to znači samo jedno – vreme je za uređivanje bašte. Da bi vaše dvorište ili terasa blistali tokom cele godine, ključno je znati šta se sadi u kom mesecu.

Šta radimo u martu ?

Mart nosi duže i toplije dane, priroda se polako budi, iako mnoge biljke u bašti se i dalje čuvaju od jutarnjih martovskih mrazeva i nisu spremne za cvetanje. Vreme je za sadnju ljubičica, narcisa i ranih prolećnih cvetnica na otvorenom.

April: Sade se begonije, petunije, kadifice i ukrasni sunovrat.

Prolećni bum u maju

Mnogi iskusni pančevački baštovani maj smatraju „kraljem meseci“. Tada nema opasnosti od mraza, a idealno je vreme za lale, božure i ruže. Ako želite da vam bašta zamiriše, u maju ne zaboravite na jasmin.

Jun: Sade se dalije, gladiola i letnje cvetnice koje vole sunce.

Jul: Najbolje vreme za sadnju višegodišnjih biljaka poput perunika i hrizantema.

Plan za jesen i zimu

Čak i kada prođe leto, bašta ne mora da bude siva. Septembar donosi bele rade i hortenzije, dok je oktobar ključan za sadnju lukovica (lala i zumbula) koje će vas obradovati sledećeg proleća. Za zimske mesece, vaš izbor neka budu ciklama i zimske ruže, koje prkose novembarskom i decembarskom sivilu.

Pratite ovaj cvetni kalendar i pretvorite svoj kutak u pravu oazu u kojoj ćete uživati u svakom godišnjem dobu.

(Pančevac/K1)