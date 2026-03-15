Vino i rakija na proveri u Vršcu: Tradicija duga 35 godina okupila najbolje proizvođače iz Banata

U Poljoprivrednoj školi „Vršac” održano je tradicionalno savetovanje proizvođača vina i jakih alkoholnih pića. Ova manifestacija, koja traje još od 1991. godine, svake godine okuplja domaćine iz celog Južnog Banata tačno mesec dana nakon zvaničnog ocenjivanja uzoraka na dan Svetog Trifuna.

I ove godine odziv je bio odličan. Proizvođači su imali priliku da čuju detaljne utiske stručnog žirija o pićima koja su doneli na proveru, ali i da dobiju konkretne savete kako da unaprede svoju tehnologiju i kvalitet proizvoda.

Stručni deo savetovanja vodili su iskusni ocenjivači iz Enološke stanice Vršac i Poljoprivredne škole, Vladimir Čejić i Vasilj Milović. Za besprekornu organizaciju događaja pobrinuli su se profesori škole Ivan Stanić, Olga Andrej i Đorđe Brekić.

Nakon edukativnog dela, učesnici su nastavili druženje u autentičnom ambijentu vinskog podruma Poljoprivredne škole, gde su uz razmenu iskustava planirali nove korake u predstojećoj sezoni.