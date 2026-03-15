Pupinov put kao večno nadahnuće: Održan parastos i dodela nagrada u čast Mihajla Pupina

U Idvoru je svečano obeležena godišnjica smrti jednog od najvećih srpskih i svetskih naučnika, Mihajla Idvorskog Pupina. Program je počeo parastosom u crkvi Svetih Blagovesti, nakon čega su položeni venci uz pomen kraj spomenika u idvorskom parku.

Centralni događaj održan je u Narodnom domu, gde je prigodnom Akademijom oživljeno sećanje na Pupina kao naučnika, profesora, ali pre svega velikog rodoljuba i humanistu. Skupu su se obratili predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički, državni sekretar dr Ivan Bošnjak, kao i prof. dr Rastislav Stojsavljević ispred Ministarstva nauke, prenosi RTV Kovačica.

Poseban akcenat stavljen je na 9. po redu konkurs „Mihajlo Pupin – naučnik, rodoljub i humanista”. Dr Dragoljub Cucić, direktor pančevačkog RCT „Mihajlo Pupin”, uručio je nagrade u oblasti multimedije, dok je Gran pri konkursa pripao Nataši Povolni iz Kovačice za izuzetan portret velikog naučnika.

Svečanost su uveličali nastupi dečjeg crkvenog hora pod vođstvom Slađane Majstorović, kao i gostiju iz Mrčajevaca, dok su prisutni imali priliku da pogledaju i kratki film o Pupinu koji su snimili učenici OŠ „Mlada pokolenja”. Na kraju su dodeljene Povelje Mihajla Pupina zaslužnim pojedincima i ustanovama koji nastavljaju da promovišu njegovo neprocenjivo nasleđe.

(RTV Kovačica)