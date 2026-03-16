Put do finala bez poraza: Sjajna igra belocrkvanskih osnovki na državnom prvenstvu

Osnovna škola „Dositej Obradović“ iz Bele Crkve učestvovala je na državnom prvenstvu u futsalu i pokazala veliku borbenost, timski duh kao i kvalitet na terenu, osvojivši drugo mesto, prenosi BCinfo.

U prvoj utakmici devojčice su igrale protiv škole iz Topole. Nakon veoma dobre igre povele su sa 1:0 u prvom poluvremenu. Imale su više propuštenih šansi i bile bolja ekipa tokom većeg dela utakmice, ali – minut pre kraja drugog poluvremena primille su gol, pa je meč završen rezultatom 1:1.

U drugoj utakmici sastale su se sa školom iz Novog Sada. Ekipa OŠ „Dositej Obradović“ je odigrala odličan meč i bila veoma ubedljiva. Prvo poluvreme završeno je rezultatom 2:0, drugo takođe 2:0, pa je konačan rezultat bio 4:0 za belocrkvansku školu.

Drugog dana takmičenja u borbi za prvo mesto u grupi igrale su protiv škole iz Donje Gušterice. Posle mnogo stvorenih prilika i propuštenih šansi utakmica je završena 0:0. Ipak, kao prve u grupi plasirale su se u finale.

„U finalnoj utakmici naše devojčice su igrale sa prvoplasiranom ekipom iz druge grupe. Prvo poluvreme bilo je veoma dinamično i borbeno sa obe strane i završeno je rezultatom 1:0 za našu školu. U drugom poluvremenu viđena je brza igra sa mnogo šuteva i šansi, ali su pred sam kraj primile gol za 1:1.

O pobedniku su odlučivali penali. Nažalost, sreća nije bila na našoj strani, iako je naša golmanka uspela da odbrani čak dva penala.

Velike čestitke našim devojčicama na borbenosti, trudu i sjajnoj igri tokom celog turnira. Ponosni smo na vas“, navode iz Bele Crkve.

