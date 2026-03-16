Plivači Dinama osvojili 5 zlatnih, 8 srebrnih i 6 bronzanih medalja

Na plivačkom mitingu „Sve prolazi Zvezda traje“ učestvovalo je 569 plivača iz 30 klubova. Za PK Dinamo nastupilo je 20 plivača, koji su u jakoj konkurenciji osvojili 19 medalja, od kojih je 5 zlatnih, 8 srebrnih i 6 bronzanih.

* VELIČKOVSKI DARIJA

I mesto 100m prsno

* GERATOVIĆ LUKA

I mesto 50m ledjno

II mesto 50m delfin

* ELKHEDR LINA

I mesto 50m kraul

II mesto 50m delfin i 50m ledjno

* LAZIĆ JELISAVETA

I mesto 100m prsno

II mesto 100m kraul

III mesto 200m kraul

* MALJKOVIĆ MAKSIM

III mesto 100m ledjno

* PAVLOVIĆ IVONA

II mesto 100m ledjno

* PANTIĆ MILOŠ

I mesto 100m ledjno

II mesto 200m kraul

III mesto 100m delfin

* HUSARIK MARTIN

II mesto 100m delfin

III mesto 100m ledjno

* HUSARIK MAKSIMILIJAN

II mesto 50m ledjno

III mesto 50m kraul

* ŠTAFETA 4x100m kraul III mesto u sastavu Leskaroski Relja, Maljković Maksim, Aleksić Mateja i Pantić Miloš

(Pančevac)