Plivači Dinama osvojili 5 zlatnih, 8 srebrnih i 6 bronzanih medalja
Na plivačkom mitingu „Sve prolazi Zvezda traje“ učestvovalo je 569 plivača iz 30 klubova. Za PK Dinamo nastupilo je 20 plivača, koji su u jakoj konkurenciji osvojili 19 medalja, od kojih je 5 zlatnih, 8 srebrnih i 6 bronzanih.
* VELIČKOVSKI DARIJA
I mesto 100m prsno
* GERATOVIĆ LUKA
I mesto 50m ledjno
II mesto 50m delfin
* ELKHEDR LINA
I mesto 50m kraul
II mesto 50m delfin i 50m ledjno
* LAZIĆ JELISAVETA
I mesto 100m prsno
II mesto 100m kraul
III mesto 200m kraul
* MALJKOVIĆ MAKSIM
III mesto 100m ledjno
* PAVLOVIĆ IVONA
II mesto 100m ledjno
* PANTIĆ MILOŠ
I mesto 100m ledjno
II mesto 200m kraul
III mesto 100m delfin
* HUSARIK MARTIN
II mesto 100m delfin
III mesto 100m ledjno
* HUSARIK MAKSIMILIJAN
II mesto 50m ledjno
III mesto 50m kraul
* ŠTAFETA 4x100m kraul III mesto u sastavu Leskaroski Relja, Maljković Maksim, Aleksić Mateja i Pantić Miloš
