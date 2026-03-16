Sjajan nastup karatista Agrobanata: Una Majkić osvojila bronzu

Mladenovac je za vikend bio domaćin Školskog prvenstva Srbije u karateu, koje je okupilo najbolje mlade sportiste iz čak 245 osnovnih i srednjih škola širom zemlje. U izuzetno jakoj konkurenciji učenika koji su plasman izborili kroz regionalne kvalifikacije, karate klub „Agrobanat“ iz Plandišta predstavljali su Una Majkić i Branko Mladenovski.

Najveći uspeh ostvarila je Una Majkić, koja se u kategoriji devojčica (VII i VIII razred – kate) domogla bronzane medalje. Ovaj rezultat dobija na težini kada se uzme u obzir da je Una učenica sedmog razreda, te da je u vrlo neizvesnim mečevima snagu odmerila i sa godinu dana starijim i iskusnijim takmičarkama.

Zapažen nastup imao je i Branko Mladenovski u kategoriji dečaka (V i VI razred). Kao učenik petog razreda, Branko se hrabro borio u veoma teškoj grupi sa starijim takmičarima, pokazavši izuzetan kvalitet i borbenost na tatamiju. Na takmičenju je pravo nastupa izborila i Nađa Babić, čime je klub još jednom potvrdio kontinuitet dobrog rada sa mlađim kategorijama.

Nakon uspeha u Mladenovcu, takmičare „Agrobanata“ ne očekuje odmor. Već od narednih dana nastavljaju se intenzivne reprezentativne i klupske pripreme za predstojeće domaće i međunarodne turnire koji ih očekuju u nastavku sezone.

