Čestitke za đake i mentore: Rezultati opštinskog takmičenja iz istorije u Debeljači

U Debeljači je održano Opštinsko takmičenje iz istorije na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kovačica zajedno sa svojim mentorima. Takmičenje je proteklo u dobroj atmosferi, a učenici su pokazali zavidno znanje iz istorije, prenosi RTV Kovačica.

U konkurenciji učenika petog razreda nije bilo plasmana na okružno takmičenje. Prvo mesto osvojio je Stefan Karišik iz Crepaje, drugo mesto Novak Đurović iz Kovačice, dok je treće mesto pripalo Mili Mihajlović iz Crepaje.

U kategoriji šestog razreda na okružno takmičenje plasirali su se Luka Cekić i Anđela Kolarski iz Crepaje, kao i Vanesa Čeh iz Kovačice.

Učenici sedmog razreda, iako najmanje brojni na takmičenju, takođe su ostvarili dobar rezultat. Na okružno takmičenje plasirali su se Erik Krišan iz Kovačice, Kristina Bečei iz Debeljače i Sonja Markov iz Samoša.

Najviše učenika koji su izborili plasman na okružno takmičenje dolazi iz osmog razreda. To su Dunja Vojnov, Kristína Šukunda i Milica Karbunar iz Crepaje, zatim Milica Petrov i Ivan Glozik iz Kovačice, kao i Iva Kuduš i Albert Goganj iz Debeljače.

Učenici su pokazali lepo znanje i ostvarili značajne rezultate, a pred njima je sada nastavak takmičenja na okružnom nivou. U pripremi učenika učestvovali su i njihovi mentori – Zuzana Kutalek, Viktorija Onjin Hartig, Boris Pišpecki i Miroslav Mlinarček, kojima takođe pripadaju čestitke za ostvarene uspehe.

