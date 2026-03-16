Milionske isplate za sumnjive ujede pasa: Pančevo kreće u oštru proveru svih tužbi protiv „Higijene“

JKP „Higijena“ Pančevo i Gradsko pravobranilaštvo uočili su alarmantan porast broja sudskih postupaka za naknadu štete zbog ujeda napuštenih pasa koji ne odgovaraju realnom stanju na terenu. Analiza je pokazala da su krajem 2025. i početkom 2026. godine tužbe masovno podnosila ista ili međusobno povezana lica, često angažujući više advokata za isti događaj.

Krivične prijave i zaštita budžeta

Zbog sumnje u ostvarivanje protivpravne imovinske koristi, podnete su krivične prijave protiv više lica. Nagli skok isplata direktno ugrožava budžet Grada Pančeva – sredstva koja su mogla biti uložena u dečja igrališta i infrastrukturu, troše se na sumnjive odštete.

Statistika koja zabrinjava (Pregled isplata po godinama):

2020: 341 prijava – isplaćeno 22,7 miliona dinara

2021: 353 prijave – isplaćeno 33,7 miliona dinara

2022: 552 prijave – isplaćeno 41,8 miliona dinara

2023: 627 prijava – isplaćeno 89,7 miliona dinara

2024: 599 prijava – isplaćeno 109,2 miliona dinara

2025: 523 prijave – isplaćeno 134,6 miliona dinara

Sumnjiva dokumentacija i „turističke“ tužbe

Posebno je uočen trend da tužbe podnose lica koja nemaju prebivalište u Pančevu, tvrdeći da se ujed desio u našem gradu. Uz tužbe se prilaže medicinska dokumentacija iz drugih opština, dok u pančevačkoj Hitnoj pomoći, policiji ili „Zoohigijeni“ ne postoji nikakav trag o tim događajima. Interesantno je da broj tužbi naglo raste neposredno pred godišnje odmore i početak školske godine.

Rok od 30 dana za povlačenje tužbi

JKP „Higijena“ najavljuje detaljnu proveru svakog predmeta, verodostojnosti dokumentacije i postupanja advokata, uz obaveštavanje Advokatske komore Vojvodine. Pozivaju se sva lica koja su podnela neosnovane tužbe, kao i njihovi punomoćnici, da u roku od 30 dana preispitaju i povuku svoje zahteve. U tom slučaju, JKP „Higijena“ neće potraživati naknadu troškova postupka.

Iako prepoznajemo problem napuštenih pasa i aktivno radimo na njegovom rešavanju, nećemo dozvoliti da on bude paravan za pljačku javnih sredstava i svih građana Pančeva.

(Pančevac)