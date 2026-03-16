Milionske isplate za sumnjive ujede pasa: Pančevo kreće u oštru proveru svih tužbi protiv „Higijene“
JKP „Higijena“ Pančevo i Gradsko pravobranilaštvo uočili su alarmantan porast broja sudskih postupaka za naknadu štete zbog ujeda napuštenih pasa koji ne odgovaraju realnom stanju na terenu. Analiza je pokazala da su krajem 2025. i početkom 2026. godine tužbe masovno podnosila ista ili međusobno povezana lica, često angažujući više advokata za isti događaj.
Krivične prijave i zaštita budžeta
Zbog sumnje u ostvarivanje protivpravne imovinske koristi, podnete su krivične prijave protiv više lica. Nagli skok isplata direktno ugrožava budžet Grada Pančeva – sredstva koja su mogla biti uložena u dečja igrališta i infrastrukturu, troše se na sumnjive odštete.
2020: 341 prijava – isplaćeno 22,7 miliona dinara
2021: 353 prijave – isplaćeno 33,7 miliona dinara
2022: 552 prijave – isplaćeno 41,8 miliona dinara
2023: 627 prijava – isplaćeno 89,7 miliona dinara
2024: 599 prijava – isplaćeno 109,2 miliona dinara
2025: 523 prijave – isplaćeno 134,6 miliona dinara
Sumnjiva dokumentacija i „turističke“ tužbe
Posebno je uočen trend da tužbe podnose lica koja nemaju prebivalište u Pančevu, tvrdeći da se ujed desio u našem gradu. Uz tužbe se prilaže medicinska dokumentacija iz drugih opština, dok u pančevačkoj Hitnoj pomoći, policiji ili „Zoohigijeni“ ne postoji nikakav trag o tim događajima. Interesantno je da broj tužbi naglo raste neposredno pred godišnje odmore i početak školske godine.
JKP „Higijena“ najavljuje detaljnu proveru svakog predmeta, verodostojnosti dokumentacije i postupanja advokata, uz obaveštavanje Advokatske komore Vojvodine. Pozivaju se sva lica koja su podnela neosnovane tužbe, kao i njihovi punomoćnici, da u roku od 30 dana preispitaju i povuku svoje zahteve. U tom slučaju, JKP „Higijena“ neće potraživati naknadu troškova postupka.
Iako prepoznajemo problem napuštenih pasa i aktivno radimo na njegovom rešavanju, nećemo dozvoliti da on bude paravan za pljačku javnih sredstava i svih građana Pančeva.
(Pančevac)