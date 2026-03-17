JKP Mladost: Kadeti Srbije od 25. do 31. marta igraju tri utakmice u Pančevu

Kadetska reprezentacija Srbije u fudbalu, od 25. do 31. marta, odigraće u Pančevu tri utakmice drugog kruga kvalifikacija protiv Belgije, Švajcarske i Kipra, saopštilo je JKP „Mladost“, koje rukovodi istoimenim Sportsko rekreativnim centrom, u okviru kojeg je i vrhunski fudbalski teren sa veštačkom travom, supreligaša FK „Železničar“.

Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Srbije Igor Matić odredio je spisak igrača za drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje su ujedno i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

Pobednik grupe izboriće plasman na Evropsko prvenstvo koje će se igrati u Estoniji ove godine, a takođe će nastupiti i na Svetskom prvenstvu u Kataru ove godine. Na SP će igrati i četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije iz kvalifikacija.

