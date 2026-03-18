Učenici kovinske Zmajeve škole osvojili medalje od matematike do karatea

Prve dve nedelje marta u kovinskoj OŠ „J.J. Zmaj“ protekle su u znaku intenzivnog rada i fantastičnih uspeha. Učenici su potvrdili da se ova škola s pravom svrstava među najbolje, kako na polju znanja, tako i u sportu.

Znanje kao ključ uspeha

Na opštinskim takmičenjima „Zmajevi“ su pokazali izuzetnu spremnost:

Srpski jezik: Luna Zagorac, Petra Milovanović i Jovana Novaković osvojile su prva mesta, dok je Ignjat Ivković uzeo bronzu. Svi su izborili plasman na Okružno takmičenje.

Matematika: Prva mesta i plasman dalje osigurale su Nina Nenadić, Luna Zagorac i Eliza Mirčov.

Fizika: Lana Krivošić i Mihajlo Zafirović dobili su visoke pohvale za svoj rad.

Sportski vrhunci: Karate i šah

Mladi karatista David Hajdu je nakon opštinske pobede osvojio srebro na Školskom prvenstvu Vojvodine u Inđiji. Iz Bele Crkve se sa dva zlata vratila Nika Adamov.

Prava dominacija viđena je na šahovskoj tabli. Na opštinskom takmičenju prva mesta osvojili su: Maksim Kojić, Veselin Krčun, Bogdan Kostić, Ivana Savković, Konstantin Kojić i Aleksandar Dečov.

Više od škole: Bezbednost i zajednica

Škola neguje i važne životne vrednosti. Učenici su prisustvovali emotivnom predavanju Zoltana Danija „Da se ne zaboravi“, dok su kroz projekat „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ učili o drugarstvu uz pomoć školskog policajca.

Povodom 8. marta, održane su priredbe „Naše mame su heroji“, a osmi razredi su imali priliku da se upoznaju sa radom Srednje škole unutrašnjih poslova. Takođe, objavljen je i novi broj biltena „Moja pedagoška laboratorija“ profesora Dejana Kreculja, koji se bavi aktuelnom temom veštačke inteligencije.

(Opština Kovina)