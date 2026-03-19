Plemenita misija u Vršcu: Spas i oporavak za ranjene divlje životinje

U okviru stalne brige o očuvanju prirode i autohtonog životinjskog sveta, Javno-komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ iz Vršca formiralo je privremeno prihvatilište za ugrožene divlje životinje i ptice, prenosi RTV Pančevo.

Ovo utočište namenjeno je prvenstveno zbrinjavanju jedinki koje su povređene, iscrpljene ili pronađene van svog prirodnog staništa. U prihvatilištu se životinjama obezbeđuju svi neophodni uslovi za uspešan oporavak: od adekvatnog smeštaja i specifične ishrane, do neophodne nege.

Povratak u prirodu kao krajnji cilj

Glavni cilj ove inicijative je rehabilitacija. Nakon što ojačaju i potpuno se oporave, životinje se vraćaju tamo gde i pripadaju – u svoje prirodno stanište na području Vršačkih planina. Ovaj prelepi predeo predstavlja dom velikom broju životinjskih vrsta, a rad prihvatilišta direktno pomaže u očuvanju te prirodne ravnoteže.

Ovakve aktivnosti JKP „Drugi oktobar“ jasno pokazuju da briga o životnoj sredini i očuvanje biodiverziteta nisu samo reči, već konkretni koraci ka zaštiti prirodnog bogatstva našeg kraja. Kroz rad prihvatilišta, Vršac aktivno doprinosi zaštiti divljih vrsta koje su često ugrožene ljudskim faktorom ili surovim prirodnim uslovima.

(RTV Pančevo)