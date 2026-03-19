Digitalizacija u vršačkom zdravstvu: Sistem eBolovanje olakšao rad lekarima i pacijentima

eBolovanje – postao je sastavni deo svakodnevnog rada u Domu zdravlja Vršac. Ova digitalna platforma, koja je u upotrebi od početka godine, omogućava bržu i jednostavniju razmenu podataka između izabranih lekara, poslodavaca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), prenosi RTV Pančevo.

Kako eBolovanje funkcioniše u praksi, objasnio je dr Marius Savu, načelnik Opšte medicine u Domu zdravlja Vršac. On ističe da se sistem polako ali sigurno ustaljuje, a lekari su se već navikli na ovu značajnu novinu.

Brža procedura i manje papira

Najveća prednost novog sistema je efikasnost. Sve je veći broj pacijenata koji traže elektronsko rešenje, naročito kada su u pitanju kraća bolovanja, jer se time izbegava klasično šetanje od šaltera do šaltera. Digitalna razmena podataka osigurava da poslodavac i Fond odmah imaju uvid u status zaposlenog, bez potrebe za fizičkim dostavljanjem doznaka.

Olakšica kod promene lekara ili prebivališta

Sistem eBolovanja predstavlja veliku olakšicu i u specifičnim situacijama, poput promene prebivališta ili izabranog lekara, zaključuje dr Savu. Zahvaljujući centralizovanoj digitalnoj bazi, sve potrebne informacije o istoriji bolovanja lako su dostupne medicinskom osoblju u bilo kom delu zemlje, što dodatno osigurava kontinuitet zdravstvene zaštite.

(RTV Pančevo)