Stop paljenju kontejnera: JKP „Drugi oktobar“ uputio hitan apel

Javno-komunalno preduzeće „Drugi oktobar“ uputilo je danas apel svim građanima Vršca da savesno i odgovorno koriste kontejnerska mesta. Kako ističu iz ovog preduzeća, održavanje čistoće i urednosti ulica zajednički je zadatak komunalnih službi i samih korisnika.

Poseban akcenat stavljen je na sve učestaliju i opasnu pojavu – paljenje kontejnera. Iz JKP „Drugi oktobar“ podsećaju da je ovakvo ponašanje strogo zabranjeno i da nosi ozbiljne rizike. Osim velike materijalne štete, paljenje plastičnih i metalnih sudova za otpad direktno ugrožava bezbednost ljudi i imovine zbog opasnosti od širenja požara.

Svako oštećenje plaćaju svi građani

„Svako oštećenje komunalne opreme direktno utiče na kvalitet usluga i stvara dodatne troškove koji opterećuju budžet svih građana“, navodi se u saopštenju. Iz preduzeća mole sugrađane da otpad odlažu isključivo u kontejnere, a ne pored njih, jer se nagomilavanjem smeća oko posuda stvaraju mini-deponije koje narušavaju higijenu grada.

Kako možete pomoći?

JKP „Drugi oktobar“ poziva Vrščane da se pridržavaju jednostavnih pravila:

Ne palite kontejnere i nikada ne odlažite žar ili vruć pepeo u njih.

Otpad odlažite na propisan način, unutar predviđenih sudova.

Čuvajte zajedničku imovinu kao svoju.

„Samo zajedničkom odgovornošću možemo imati čist, uredan i pre svega bezbedan grad“, zaključuju u vršačkom komunalnom preduzeću uz zahvalnost građanima na saradnji.

(Pančevac)