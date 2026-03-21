Kviz o zdravlju i konkurs „Krv život znači“

Prolećne aktivnosti za mlade humanitarce: Takmičenje Crvenog krsta u znanju 26. marta i kreativni konkurs otvoren do kraja meseca.

Crveni krst Pančevo i ovog proleća okuplja decu i mlade kroz edukativne i kreativne programe, prenosi RTV Pančevo.

Prvi veliki događaj je kviz znanja „Šta znaš o zdravlju“, koji će se održati 26. i 27. marta, a u kojem će snage odmeriti učenici viših razreda osnovnih i mlađih razreda srednjih škola.Istovremeno, u toku je i tradicionalni konkurs „Krv život znači“, namenjen deci svih uzrasta – od predškolaca do srednjoškolaca.

Učesnici se mogu izraziti kroz literarne i likovne radove, video-snimke, postere ili kratke SMS poruke. Radovi se mogu dostaviti putem škola ili lično u prostorije Crvenog krsta svakog radnog dana do 14 časova, a konkurs je otvoren do 31. marta.

