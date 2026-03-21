Tehnička škola „23. maj“: Izbor traženih zanimanja za budućnost

Pančevačka škola nudi moderne obrazovne profile u četiri oblasti rada, od farmacije i arhitekture do savremene nege lepote.

Pred pančevačkim osmacima je važna odluka, a Tehnička škola „23. maj“ nudi širok spektar zanimanja koja su visoko kotirana na tržištu rada. Škola obrazuje učenike u četiri ključne oblasti: hemija i grafičarstvo, poljoprivreda i prerada hrane, građevinarstvo sa geodezijom, kao i delatnost ličnih usluga, prenosi RTV Pančevo.

Budući srednjoškolci mogu birati između atraktivnih četvorogodišnjih smerova poput tehničara za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, arhitektonskih i geodetskih tehničara, ili se odlučiti za izuzetno tražene zanate kao što su frizer i pedikir-manikir.

Uz savremene laboratorije i praktičnu nastavu koju vode stručnjaci poput profesora Slobodana Tomića, učenici dobijaju primenljiva znanja, ali i odličnu osnovu za nastavak školovanja na tehničkim i medicinskim fakultetima. Brojne medalje sa takmičenja potvrđuju da je „23. maj“ škola koja spaja tradiciju i potrebe modernog doba.

Među profilima koje škola nudi nalazi se i četvorogodišnji smer Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju. Ovaj obrazovni program osposobljava učenike za rad u industrijskoj proizvodnji, a ujedno pruža i mogućnost nastavka školovanja na fakultetima i stručnim školama.

Buduće srednjoškolce na smerovima Prehrambeno-biološki tehničar i Pekar očekuje praktičan rad u laboratorijama i proizvodnim pogonima, uz mogućnost nastavka školovanja.

Profil Geodezija i građevinarstvo obuhvata dva smera Geodetski tehničar, gde učenici uče merenje i izradu geodetskih planova, i Građevinski tehničar, koji pruža znanja o projektovanju i izgradnji objekata. Buduće srednjoškolce očekuje praktičan rad i dobra priprema za nastavak školovanja na tehničkim i građevinskim fakultetima.

Tehnička škola „23. maj“, uz poželjne profile i brojne medalje sa takmičenja, pokazuje zašto je među najtraženijim školama za upis naročito kroz smerove za frizera i pedikir–manikir.

