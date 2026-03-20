Privrednici i gradski čelnici: Inicijativa za jačanje zapošljavanja kroz saradnju sa privredom

Milan Bosnić, v. d. direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, posetio je nekoliko kompanija na teritoriji grada Pančeva. Domaćini su mu bili zamenik gradonačelnika Pančeva Predrag Stojadinov i članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Sanja Patalov Stojadinović.

Radi se o inicijativi za jačanje zapošljavanja kroz saradnju sa privredom, pa je održan i sastanak sa privrednicima Južnobanatskog okruga, kome su prisustvovali i Marko Ćulibrk, direktor Regionalne privredne komore Pančevo, i Jelena Šinik v. d. direktora pančevačke Filijale NSZ-a.

Tokom obilaska kompanija delegacija je imala priliku da se upozna sa proizvodnim procesima i razgovara sa privrednicima o aktuelnim izazovima, potrebama za radnom snagom i planovima daljeg razvoja. Poseban akcenat stavljen je na značaj saradnje institucija i privrede u cilju kreiranja efikasnih mera zapošljavanja.

Stojadinov je obraćajući se prisutnima na početku sastanka naglasio da je direktna komunikacija sa privrednicima od ključnog značaja za dalji razvoj grada.

Objasnio je:

– Grad Pančevo već godinama unazad beleži kontinuirano smanjenje stope nezaposlenosti, koja je danas ispod pet odsto, što je jasan pokazatelj da se krećemo u dobrom smeru. To je rezultat zajedničkog rada i stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta. Svesni smo da izazovi postoje i zato je važno da nastavimo sa ovakvim susretima kako bismo zajedno kreirali mere koje odgovaraju realnim potrebama tržišta.

Na sastanku sa predstavnicima privrede u prostorijama Regionalne privredne komore Pančevo razmatrane su teme od značaja za unapređenje lokalnog tržišta rada, uključujući i potrebe za kvalifikovanom radnom snagom, prekvalifikacijama i prilagođavanjem obrazovnog sistema savremenim zahtevima privrede.

Milan Bosnić je rekao:

– Ovo je već 21. grad u kome razgovaramo sa privrednicima, sa ciljem da razumemo kako globalni tokovi utiču na poslovanje i kako mi kao institucija možemo biti strateški partner u daljem rastu i razvoju. Važno je da zajedno identifikujemo probleme i njihove uzroke, kako bismo kreirali efikasna rešenja. Na osnovu ovih razgovora, prilagođavaćemo programe obuka i prekvalifikacija potrebama privrede u cilju pomoći i poslodavcima i građanima da se lakše prilagode promenama na tržištu rada.

Sanja Patalov Stojadinović podsetila je na to koliko je važno zajedničko delovanje svih relevantnih aktera. Dodala je:

– Lokalna samouprava intenzivno radi na sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja, uključujući subvencije za samozapošljavanje i organizaciju sajmova zapošljavanja. Naš cilj je da blagovremeno prepoznamo potrebe privrede, reagujemo adekvatnim merama i stvorimo uslove za novo zapošljavanje. Posebno je značajno istaći da obrazovne ustanove ostvaruju dobru saradnju sa privrednicima. Naš Trening centar za obuku objedinjuje klasično i dualno obrazovanje srednjoškolaca i pruža priliku da se lakše i efikasnije odgovori zahtevima tržišta rada.

Marko Ćulibrk, direktor RPK-a Pančevo, kazao je da je cilj ovakvih razgovora da se identifikuju problemi i da je važno za dalji ekonomski razvoj da se programi i obuke prilagode onome što je privrednicima potrebno. Obilasci privrednika i razgovori će biti nastavljeni i u narednom periodu, kako bi se obezbedio održiv razvoj tržišta rada i veća konkurentnost privrede.

(Pančevac / S. T.)

