Ponosno Mikinim stopama: Đaci pesmom i plesom proslavili Dan škole

Višednevna proslava Dana škole u Osnovnoj školi „Miroslav Mika Antić“ krunisana je tradicionalnom đačkom priredbom u holu ove pančevačke osmoletkem, prenosi RTV Pančevo.

Upravo su Mikini osnovci – od najmlađih do najstarijih – bili glavne zvezde školske svečanosti i još jednom na najbolji način i pred brojnom publikom prikazali svoje talente, znanja i veštine:

-Sa nastavnikom srpskog jezika smo poslednjih nekoliko dana intenzivno pripremali tačke ove priredbe. Očekujemo da se program svima dopadne, jer je zaista lep i raznovrstan. Na ovaj način poručujemo da je važno da se sećamo našeg pesnika, Miroslava Mike Antića – rekla je Iva Milićev, učenica šestog razreda.

-Znači mi da budem deo ove priredbe, jer imam priliku da predstavim svoju školu i velikog Miku Antića. Ove godine sam učestvovao i u svetosavskoj priredbi, što je takođe bilo sjajno iskustvo – otkrio je mali maturant Ignjat Papić.

Raznovrstan i zanimljiv program sastojao se iz pesme, plesnih tačaka, recitacija i dramskih komada, a bio je posvećen liku i delu pesnika čije ime škola sa ponosom nosi.

-Svake godine se trudimo da prikažemo nešto novo. Iako se o Miki mnogo priča, ne samo tokom marta, već i tokom cele godine, nastojimo da obeležavanje „Mikinih dana“ svake godine bude drugačije. Ove godine program smo osmislili tako da se priča o Miki Antiću prenosi kroz konferansje. Unutar njega su i tačke koje su na neki način povezane sa Mikinim stvaralaštvom, počev od pisanja poezije, preko slikarstva, glume, filma, i svega onog što je Mika radio – objašnjava Dragomir Burnać, nastavnik srpskog jezika u književnosti, jedan od idejnih tvoraca i organizatora programa.

Jedan od ciljeva priredbe povodom dana škole je promocija đačkih uspeha i postignuća i podsticanje kreativnosti i zajedništva, istakla je direktorka Dragana Krstić: -Želja nam je da kroz ovaj program pokažemo da i naši đaci ponosno idu Mikinim stopama, da imamo mnogo stvaralaca u svim sferama i da tu decu promovišemo. Deca igraju, pevaju, recituju, to je jedan potpuno raznolik program s namerom da prikažemo tradiciju i nešto novo. A kroz sve to provlače se Mikini stihovi i ovaj događaj čine uzvišenijim, kao što Mika i zaslužuje – navodi direktorka.

U programu je učestvovala i mlađa grupa KUD-a „Stanko Paunović“ NIS Rafinerije nafte Pančevo. Tokom prethodnih dana, u Mikinoj školi organizovane su i brojne propratne aktivnosti – sportska takmičenja, pozorišne predstave, kao i literarni konkurs.

