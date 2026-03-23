Dominacija na Zasavici: Mia i Mateja Kajalić ponovo na tronu Srbije

U predivnom ambijentu Specijalnog rezervata prirode Zasavica, u subotu 21. marta, zvanično je otvorena triatlonska sezona u Srbiji trkom Prvenstva države u kros duatlonu. Triatlon klub Tamiš iz Pančeva (TKT) predstavljalo je 16 takmičara koji su u organizaciji TK „Sava“ iz Sremske Mitrovice ostvarili zapažene rezultate i potvrdili visok nivo forme.

Troje šampiona države

Najveći uspeh i titule državnih prvaka ponovo su u TKT doneli Mia i Mateja Kajalić. Mia je dominirala u kategoriji pionirki, dok je Mateja bio neuhvatljiv za konkurenciju među mlađim kadetima. NJima se na najvišem postolju pridružila i Sara Stošić, koja je trku završila kao najbrža mlađa kadetkinja u Srbiji.

Niz medalja u svim kategorijama

Pored tri zlatna odličja u mlađim kategorijama, TKT takmičari su se okitili brojnim srebrnim i bronzanim medaljama:

Zlatna medalja (Age Group): Jovan Supurović u kategoriji AG1 muškarci.

Srebrne medalje: Mihailo Gvero (kadeti), Dejana Kuzmanović (mlađe kadetkinje), Boris Paunović (mlađi kadeti) i Danijela Stanković (AG2 žene).

Bronzane medalje: Anđela Pavlović (mlađe pionirke) i Vojislav Stančul (mlađi pioniri).

Vredne bodove i odlične nastupe za TKT zabeležili su i: Rod Igor, Luka Mirković, Dragan Tomić, Tijana Jožević, Đurkov David i Miodrag Tomić.

Sledeći izazov – Požarevac

Ovaj uspešan vikend na Zasavici odlična je uvertira za nastavak sezone. Naše takmičare sledeći veliki izazov očekuje 2. maja, kada je na programu akvatlon trka u Požarevcu.

(Pančevac)