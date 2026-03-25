Plandište: Obeleženo 27 godina od NATO agresije

Danas su u Plandištu i Velikoj Gredi , u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Plandište, položeni venci na spomen ploče palim borcima za vreme NATO agresije,na Srbiju , Saši Jorgovanu, redovnom vojniku iz Plandišta i Jovanu Tepavcu, starijem vodniku prve klase iz Velike Grede.

U prisustvu članova porodica i prijatelja, vence su položili predstavnici Skupštine opštine Plandište, Dušan Ćurčić i Vladan Mladenović i predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida, Slavko Rusić i Jovan Jovančević.

Minutom ćutanja odata je pošta za hrabrost plandištanskim i svim junacima poginulim u vreme NATO agresije.

