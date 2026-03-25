Jano Korenj ponovo na čelu penzionera Kovačice: Kontinuitet i novi planovi za najstarije sugrađane
KOVAČICA – Opštinsko udruženje penzionera Kovačica održalo je redovnu godišnju i izbornu skupštinu na kojoj je dosadašnjem predsedniku, Janu Korenju, poveren novi mandat, prenosi RTV Kovačica.
Jednoglasna podrška delegata potvrdila je uspešan rad udruženja u proteklom periodu, ali i postavila jasne ciljeve za budućnost.
Skupština je bila prilika da se sumiraju rezultati rada, analiziraju sprovedene aktivnosti i predstave novi programi namenjeni poboljšanju kvaliteta života najstarijih sugrađana u opštini Kovačica.
Poseban značaj skupu dalo je prisustvo predsednika Saveza penzionera Vojvodine, Milana Nenadića, koji je u svom obraćanju pohvalio rad kovačičkog udruženja, ističući ga kao primer dobre organizacije i brige o članstvu.
Fokus na socijalnu podršku i društveni život
Reizabrani predsednik Jano Korenj zahvalio se na ukazanom poverenju i naglasio da će prioritet i u narednom mandatu biti kontinuitet u radu, uz uvođenje novih pogodnosti za penzionere.
„Poverenje koje sam dobio od delegata je velika čast, ali i odgovornost. Nastavljamo sa svim započetim projektima, od nabavke ogreva pod povoljnijim uslovima, do organizacije izleta i druženja koja su našim članovima od velikog značaja“, izjavio je Korenj.
Predsednik pokrajinskog saveza, Milan Nenadić, istakao je u izjavi za medije važnost stabilnog funkcionisanja opštinskih udruženja u sistemu zaštite prava penzionera. On je dodao da pokrajinski savez stoji na raspolaganju za svaku vrstu podrške projektima koji dolaze iz Kovačice.
Skup je završen u konstruktivnoj atmosferi, uz poruku da udruženje ostaje sigurna kuća za sve penzionere sa teritorije opštine, spremno da odgovori na sve buduće izazove i potrebe svojih članova.