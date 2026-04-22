Vršac: Edukativna tribina pod nazivom „Laka električna vozila“ 24.aprila

Dom omladine Vršac, u saradnji sa Gradom Vršcem, Auto-školom „Boss“, Savetom za bezbednost saobraćaja Grada Vršca i Upravom saobraćajne policije Republike Srbije – Policijskom stanicom Vršac, organizuje edukativnu tribinu pod nazivom „Laka električna vozila“, koja će biti održana 24. aprila 2026. godine u Kongresnoj dvorani „Milenijum“ u Vršcu.

Tribina je namenjena učenicima srednjih škola, sa ciljem unapređenja bezbednosti mladih učesnika u saobraćaju kroz edukaciju o pravilnoj i bezbednoj upotrebi lakih električnih vozila. Poseban akcenat biće stavljen na upoznavanje učenika sa važećim zakonskim propisima, kao i na ukazivanje na najčešće rizike i greške u saobraćaju.

Program će biti realizovan u dva termina – u 10 časova za učenike prvog razreda i u 12 časova za učenike drugog razreda.

Pozivamo predstavnike medija da isprate ovaj događaj i informišu javnost o značaju edukacije mladih u oblasti bezbednosti saobraćaja. Istovremeno, organizatori pozivaju škole da omoguće učešće učenika i obezbede prateće nastavno osoblje, kako bi se obezbedila što veća uključenost mladih u ovu važnu temu.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Domu omladine Vršac.

(Pančevac)