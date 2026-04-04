Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Pančeva i naseljenih mesta 6. i 7. aprila

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Eko-san plus“ d.o.o. Beograd sprovešće redovnu prolećnu akciju suzbijanja larvi komaraca u nedelju i ponedeljak, 6. i 7. aprila, na širem području grada Pančeva.

Akcijom će biti obuhvaćene ključne lokacije u Pančevu, kao i u naseljenim mestima Jabuka, Glogonj, Kačarevo i Banatsko Novo Selo. Tretmanom će se primarno tretirati vodene površine koje pogoduju razmnožavanju komaraca, uključujući:

Priobalja i izlive reka,

Kanalsku mrežu,

Jezera i bare.

Bezbednost za ljude i okolinu

Iz kompanije „Eko-san plus“ naglašavaju da se tretman sprovodi savremenim preparatom koji je visokoselektivan i ciljano deluje na larve komaraca. Veoma je važno istaći da preparat nije opasan za pčele, kao ni za ostali živi svet u vodi i okruženju, te nema razloga za zabrinutost građana i pčelara.

Cilj akcije

Pravovremeno suzbijanje larvi u rano proleće ključno je za smanjenje populacije odraslih komaraca tokom letnjih meseci. Ovim preventivnim merama značajno se podiže nivo komfora i zaštite zdravlja građana na teritoriji celog grada i okolnih sela.

Mole se građani da, ukoliko primete operativne ekipe na terenu, omoguće nesmetan prilaz vodenim površinama kako bi akcija bila sprovedena efikasno i u potpunosti.

(Pančevac)